UAdeC fortalece la vinculación con el sector productivo al entregar 78 certificaciones laborales

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), mediante su Centro de Transferencia del Conocimiento y Resultados de Investigación (CTCyRI) Unidad Sureste, llevó a cabo la entrega de 78 certificados de Estándares de Competencia Laboral, avalados por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer), reafirmando su compromiso con la calidad académica y la vinculación efectiva con el sector productivo.

Del total de certificaciones, 42 correspondieron a estudiantes del Programa de Educación Dual con Davisa Desarrollos Residenciales; 24 a alumnos de Arquitectura; cuatro de Trabajo Social; 4 de Psicología; 1 de Ciencias de la Comunicación; 1 de la Facultad de Ciencias de la Administración y 8 de Ingeniería Civil. Asimismo, 2 trabajadores de Davisa concluyeron satisfactoriamente su proceso de certificación y 34 estudiantes de Bachilleratos Tecnológicos —CECyTec, CBTis, CETIS y Conalep— que participan en programas duales administrados por Coparmex también recibieron su reconocimiento. CERTIFICACIONES ALINEADAS A LAS NECESIDADES DEL MERCADO Las y los beneficiarios obtuvieron certificaciones en distintos Estándares de Competencia, entre ellos Mantenimiento a circuitos de control (EC0648), Balanceo de líneas de producción (EC0363), Fabricación de piezas por desprendimiento de viruta (EC0520), Mantenimiento industrial básico (EC0241), Desarrollo de código de software (EC0160), Implementación de elementos mecánicos en sistemas mecatrónicos (EC0733), Operación del sistema de administración en organizaciones productivas y de servicios (EC1017), Instalaciones y sistemas eléctricos (EC1023) y Metodología de las 5's para la mejora continua (EC0491).

Durante la ceremonia estuvieron presentes el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez; la coordinadora de Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez; el director de Finanzas y Administración de Davisa Desarrollos Residenciales, Abelardo Garza Becerra; la responsable del Centro Evaluador, Daniela Valdez Barrón; el presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, y la directora de la Facultad de Sistemas, María del Carmen Coronado Rivera. ACREDITACIONES QUE ELEVAN LA COMPETITIVIDAD PROFESIONAL Al dar la bienvenida, el subdirector del Centro de Transferencia del Conocimiento, Josué Rodríguez Delgado, subrayó que las competencias laborales representan habilidades, destrezas y actitudes que hacen a una persona apta para desempeñarse en el ámbito profesional, destacando que el Sistema Nacional de Competencias es un instrumento federal que impulsa la competitividad económica, el desarrollo educativo y el progreso social del país.