UAdeC publica resultados de admisión; más de 10 mil aspirantes quedan fuera

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    UAdeC publica resultados de admisión; más de 10 mil aspirantes quedan fuera
    Más de 20 mil alumnos presentaron examen para ingresar a alguna escuela o facultad de la UAdeC; 10 mil fueron rechazados. CORTESÍA

La Universidad aceptó a 12 mil 479 estudiantes para el semestre agosto-diciembre 2026; 10 mil aspirantes quedan fuera

Al punto de las 08:00 horas de este jueves, la Universidad Autónoma de Coahuila dio a conocer los resultados del proceso de admisión para el semestre agosto-diciembre 2026, en el que fueron aceptados 12 mil 479 aspirantes entre los niveles de Bachillerato y Licenciatura.

La cifra representa un incremento respecto al proceso anterior, cuando ingresaron 12 mil 180 estudiantes. Sin embargo, más de 10 mil aspirantes no lograron obtener un lugar en esta primera etapa de selección.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/anuncia-fcc-de-la-uadec-su-semana-de-la-comunicacion-2026-y-open-house-nido-del-perico-PE20538744

Tras la publicación de resultados, la Universidad informó que las y los estudiantes aceptados tendrán hasta el próximo 15 de mayo para realizar el pago correspondiente y asegurar su lugar dentro de la institución.

Posteriormente, la entrega de documentos se llevará a cabo del 3 al 7 de agosto de 2026, como parte del proceso de inscripción definitiva para el inicio del ciclo escolar.

La UAdeC también confirmó que habrá un proceso de segunda vuelta, en su portal web aparece programado para los días 26, 27 y 28 de mayo. Esta etapa dependerá del número de espacios que queden disponibles en cada escuela o facultad, ya sea por falta de pago o por lugares que no hayan sido confirmados por los aspirantes seleccionados inicialmente.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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