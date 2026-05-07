Anuncia FCC de la UAdeC su Semana de la Comunicación 2026 y Open House ‘Nido del Perico’

Durante una conferencia de prensa celebrada en el Foro de Grupos y Talleres de la propia institución, el responsable del Departamento de Relaciones Públicas, Iván Mora Ávila, acompañado por los estudiantes Andrea Amaro y Gael Cuello, responsables de la organización de ambos eventos, destacó que estas iniciativas se han consolidado como espacios de análisis, reflexión y formación práctica para la comunidad universitaria.

La Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) presentó los pormenores de la Semana de la Comunicación 2026 “Click: Voz y mensaje”, así como del Open House “Nido del Perico”, actividades institucionales orientadas al fortalecimiento de la formación académica, la actualización profesional y la vinculación de sus estudiantes con el entorno laboral de la comunicación.

Las actividades arrancarán el 11 de mayo a las 11:00 horas con la participación del periodista Jorge Carrasco, director de la Revista Proceso, medio que celebra su 50 aniversario. Asimismo, se contará con la intervención de los académicos y comunicadores Gabriel Pérez Salazar, Carlos Arredondo Sibaja y Christian Orta, quienes abordarán temas relacionados con la inteligencia artificial, los desafíos del periodismo contemporáneo y la inserción profesional en el ámbito de la comunicación.

En su edición de 2026, la Semana de la Comunicación contempla la realización de un simposio académico que reunirá a especialistas, investigadores y estudiantes, con el propósito de analizar las tendencias actuales del ecosistema mediático. El programa incluirá conferencias magistrales, talleres y cursos especializados.

Como parte del programa académico, se impartirán talleres especializados en áreas como Dirección de Actores, Periodismo en Redes Sociales, Mercadotecnia y Emprendimiento, Lenguaje Inclusivo en Medios, Producción de Audio y Maquillaje para Fotografía, entre otros, con el objetivo de fortalecer las competencias técnicas y profesionales del estudiantado en el campo de la comunicación organizacional y la producción de contenidos.

Las actividades se desarrollarán en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila, ubicadas en Carretera a Zacatecas kilómetro 3, colonia Villas de San Lorenzo, en Saltillo. La entrada será gratuita para estudiantes de la Facultad, mientras que los alumnos de la UAdeC tendrán una cuota de recuperación de 80 pesos y el público externo de 100 pesos.

ABREN LAS PUERTAS DE LA FCC

En el mismo acto se anunció la realización del Open House “Nido del Perico”, dirigido a estudiantes de nivel medio superior y personas interesadas en cursar la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Este evento tuvo hoy en un horario de 10:00 a 13:00 horas, con acceso libre.

Durante la jornada, las y los asistentes conocieron la oferta académica de la institución, recorrieron sus instalaciones e hicieron uso de equipo especializado en laboratorios. Asimismo, se ofrecieron clases muestra en áreas como fotografía, periodismo y relaciones públicas, además de actividades complementarias como exposiciones fotográficas y audiovisuales, así como un espacio de emprendimiento estudiantil.

Ambas actividades son coordinadas por estudiantes de quinto semestre, quienes desarrollan estrategias de comunicación, publicidad y relaciones públicas en un entorno práctico.

Para mayores informes, la Facultad de Ciencias de la Comunicación pone a disposición los teléfonos (844) 417 97 17 y (844) 417 00 92, así como sus canales oficiales de comunicación digital.