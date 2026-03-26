UAdeC reabre Sala de Seminarios Emilio J. Talamás tras restauración

A 20 años de su inauguración, la Universidad Autónoma de Coahuila reabrió la tarde del jueves la Sala de Seminarios Emilio J. Talamás, tras un proceso de restauración que se extendió por nueve meses.

Los trabajos incluyeron la rehabilitación de la duela, sustitución de alfombras, instalación de persianas y mejoras en accesos. También se dio mantenimiento al sistema de aire acondicionado, se reforzaron ducterías y se modernizó la infraestructura eléctrica, además de la renovación total de los sanitarios y se incluyó un elevador.