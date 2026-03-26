UAdeC reabre Sala de Seminarios Emilio J. Talamás tras restauración

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Coahuila
/ 26 marzo 2026
    UAdeC reabre Sala de Seminarios Emilio J. Talamás tras restauración
    La Sala de Seminarios Emilio J. Talamás, emblemático recinto de la Universidad Autónoma de Coahuila, fue reabierta tras nueve meses de restauración que incluyeron mejoras en infraestructura, sistemas y accesibilidad. FRANCISCO MUÑIZ

El espacio académico fue renovado luego de nueve meses de trabajos

A 20 años de su inauguración, la Universidad Autónoma de Coahuila reabrió la tarde del jueves la Sala de Seminarios Emilio J. Talamás, tras un proceso de restauración que se extendió por nueve meses.

Los trabajos incluyeron la rehabilitación de la duela, sustitución de alfombras, instalación de persianas y mejoras en accesos. También se dio mantenimiento al sistema de aire acondicionado, se reforzaron ducterías y se modernizó la infraestructura eléctrica, además de la renovación total de los sanitarios y se incluyó un elevador.

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$!Entre las obras realizadas se incluyeron la rehabilitación de la duela, sustitución de alfombras, instalación de persianas, modernización eléctrica y renovación total de los sanitarios, además de la instalación de un elevador para mejorar la accesibilidad.
Entre las obras realizadas se incluyeron la rehabilitación de la duela, sustitución de alfombras, instalación de persianas, modernización eléctrica y renovación total de los sanitarios, además de la instalación de un elevador para mejorar la accesibilidad. FRANCISCO MUÑIZ

La reapertura fue encabezada por el rector Octavio Pimentel Martínez quien destacó que la renovación de este recinto emblemático fortalece los espacios universitarios y su vida académica, al permitir que continúe siendo sede de actividades de formación, diálogo y encuentro.

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Señaló que la inversión en infraestructura universitaria representa una apuesta por mejorar las condiciones de aprendizaje y el desarrollo de la comunidad estudiantil.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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