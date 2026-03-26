UAdeC reabre Sala de Seminarios Emilio J. Talamás tras restauración
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El espacio académico fue renovado luego de nueve meses de trabajos
A 20 años de su inauguración, la Universidad Autónoma de Coahuila reabrió la tarde del jueves la Sala de Seminarios Emilio J. Talamás, tras un proceso de restauración que se extendió por nueve meses.
Los trabajos incluyeron la rehabilitación de la duela, sustitución de alfombras, instalación de persianas y mejoras en accesos. También se dio mantenimiento al sistema de aire acondicionado, se reforzaron ducterías y se modernizó la infraestructura eléctrica, además de la renovación total de los sanitarios y se incluyó un elevador.
La reapertura fue encabezada por el rector Octavio Pimentel Martínez quien destacó que la renovación de este recinto emblemático fortalece los espacios universitarios y su vida académica, al permitir que continúe siendo sede de actividades de formación, diálogo y encuentro.
Señaló que la inversión en infraestructura universitaria representa una apuesta por mejorar las condiciones de aprendizaje y el desarrollo de la comunidad estudiantil.