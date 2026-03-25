Persisten agresiones a docentes en Coahuila; alertan por amenazas de tiroteos

De acuerdo con la información, al menos cuatro de cada 10 docentes en el estado han enfrentado algún tipo de violencia, situación que incluso ha impactado en la disposición para asumir cargos directivos.

Las agresiones contra docentes continúan en Coahuila , donde autoridades y representantes del sector educativo han advertido que la violencia —principalmente verbal— sigue registrándose tanto en educación básica como en los niveles medio superior y superior.

A ello se suma que miles de estudiantes se desarrollan en entornos marcados por conflictos familiares o sociales, lo que incrementa los riesgos dentro de las aulas.

El tema cobró relevancia tras los hechos ocurridos el 24 de marzo en Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde un estudiante de preparatoria asesinó a dos maestras dentro de un plantel educativo con un arma de fuego.

A nivel regional, también se han detectado amenazas de posibles ataques armados difundidas en redes sociales, como la registrada recientemente en la Unidad Laguna de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), donde se alertó sobre un posible riesgo en la Facultad de Enfermería.

Sobre ese caso, el secretario general de la institución, Víctor Sánchez, informó que fue canalizado a la Policía Cibernética, al tratarse de un perfil de reciente creación que no corresponde a integrantes de la comunidad universitaria.

Por su parte, Jorge Omar Rojas Zapata, coordinador de la Unidad Laguna, señaló que en coordinación con autoridades de Torreón se activaron medidas preventivas y se presentó la denuncia correspondiente, la cual continúa en investigación.

Sánchez explicó que la universidad cuenta con protocolos de actuación ante situaciones de riesgo, replicados por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), los cuales contemplan escenarios de violencia armada.

Estas acciones incluyen la notificación inmediata a autoridades, la presencia de cuerpos de seguridad y la realización de simulacros en casos específicos.

Asimismo, subrayó que existe una política de tolerancia cero ante amenazas o la portación de armas dentro de las instalaciones, lo que implica sanciones que pueden derivar en la expulsión.

“Cualquier persona que haga una amenaza de tiroteo o de uso de arma y cualquier persona que ingrese un arma a cualquiera de nuestras instalaciones es baja directa. Hay una tolerancia cero respecto a la presencia de armas en la universidad”, enfatizó.

En el ámbito nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un plan enfocado en la salud mental de estudiantes de nivel básico y medio superior, como respuesta al contexto reciente.

La estrategia contempla fortalecer la prevención, ampliar la atención especializada y mejorar la comunicación en las comunidades escolares.