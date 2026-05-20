UAdeC reduce 40% de deuda con el SAT; sigue saneamiento financiero

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    UAdeC reduce 40% de deuda con el SAT; sigue saneamiento financiero
    Autoridades estatales, representantes de la iniciativa privada y directivos de la UAdeC participaron en la reunión donde se abordó el avance en el saneamiento financiero de la universidad. HOMERO SÁNCHEZ

La universidad mantiene una estrategia conjunta con autoridades fiscales federales y el Gobierno del Estado para disminuir el pasivo heredado

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) ha logrado reducir alrededor del 40 por ciento de la deuda fiscal que mantiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), derivada principalmente de ejercicios administrativos anteriores.

Fue en agosto de 2024 cuando la institución reconoció la existencia de un adeudo cercano a los 800 millones de pesos, cifra que desde entonces ha sido atendida mediante un esquema de regularización financiera.

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Al respecto, el rector de la universidad, Octavio Pimentel Martínez, explicó que el pasivo ha sido atendido a través de una estrategia conjunta con el Gobierno del Estado de Coahuila y autoridades fiscales federales, con el objetivo de estabilizar las finanzas institucionales.

Detalló que en este proceso se han abordado aspectos fiscales, financieros y legales, lo que ha permitido contener el crecimiento de la deuda y avanzar en su reducción.

De acuerdo con la información presentada, la universidad ha disminuido aproximadamente el 40 por ciento del pasivo heredado, aunque el proceso de saneamiento continúa en curso.

“Tenemos que ser muy responsables en el tema... esto tenemos que seguir operando y trabajando”, señaló el rector.

Pimentel Martínez destacó además que existe comunicación constante con el SAT a nivel nacional y local, así como con la Secretaría de Finanzas del estado, lo que ha facilitado la implementación de una estrategia coordinada para el manejo del adeudo.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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