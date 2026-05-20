UAdeC reduce 40% de deuda con el SAT; sigue saneamiento financiero

Fue en agosto de 2024 cuando la institución reconoció la existencia de un adeudo cercano a los 800 millones de pesos, cifra que desde entonces ha sido atendida mediante un esquema de regularización financiera.

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) ha logrado reducir alrededor del 40 por ciento de la deuda fiscal que mantiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), derivada principalmente de ejercicios administrativos anteriores.

Al respecto, el rector de la universidad, Octavio Pimentel Martínez, explicó que el pasivo ha sido atendido a través de una estrategia conjunta con el Gobierno del Estado de Coahuila y autoridades fiscales federales, con el objetivo de estabilizar las finanzas institucionales.

Detalló que en este proceso se han abordado aspectos fiscales, financieros y legales, lo que ha permitido contener el crecimiento de la deuda y avanzar en su reducción.

De acuerdo con la información presentada, la universidad ha disminuido aproximadamente el 40 por ciento del pasivo heredado, aunque el proceso de saneamiento continúa en curso.

“Tenemos que ser muy responsables en el tema... esto tenemos que seguir operando y trabajando”, señaló el rector.

Pimentel Martínez destacó además que existe comunicación constante con el SAT a nivel nacional y local, así como con la Secretaría de Finanzas del estado, lo que ha facilitado la implementación de una estrategia coordinada para el manejo del adeudo.