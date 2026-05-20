Empresarios y UAdeC cuestionan eliminación de asistencia mínima en escuelas

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    Empresarios y UAdeC cuestionan eliminación de asistencia mínima en escuelas
    La UAdeC llamó, ante la Coparmex, a fortalecer modelos educativos enfocados en aprendizaje integral y desarrollo de habilidades. CORTESÍA

Sectores advierten riesgos académicos y piden reforzar formación integral y habilidades para el trabajo

Luego de que el pasado 7 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación respaldó el acuerdo de la Secretaría de Educación Pública mediante el cual se elimina el requisito de contar con al menos 80 por ciento de asistencia para acreditar el grado escolar, en este contexto, el sector empresarial en Coahuila manifestó preocupación por los posibles efectos de la medida en el nivel educativo de los estudiantes.

El presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, señaló que la decisión refleja áreas de oportunidad en el sistema educativo y advirtió sobre el riesgo de profundizar rezagos.

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“Lo que nosotros nos preocupa es cómo este tipo de iniciativas demuestran el nivel educativo que tenemos. Hay mucha área de oportunidad en el tema educativo”, afirmó.

La resolución estableció que la asistencia constante no garantiza por sí sola una educación de excelencia y que las inasistencias pueden estar vinculadas a factores familiares, sociales o económicos que deben atenderse desde un enfoque integral.

El dirigente empresarial sostuvo que es necesario fortalecer la formación de los jóvenes desde etapas tempranas y apostó por esquemas de educación dual y prácticas profesionales como complemento a la enseñanza teórica.

Agregó que estos modelos permiten desarrollar habilidades en los estudiantes y preparar mejor su incorporación al entorno laboral, al considerar que el sector productivo puede contribuir a cerrar brechas formativas.

Por su parte, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, consideró que decisiones como la de la Suprema Corte no abonan al fortalecimiento del aprendizaje y llamó a replantear estrategias educativas con enfoque en nuevas formas de enseñanza.

Sostuvo que el proceso educativo no debe centrarse únicamente en la acreditación de materias, sino en la formación integral de los estudiantes.

“No tiene que ver con pasar una materia, sino con aprender para convertirte en una mejor persona”, expresó.

El rector añadió que el mercado laboral demanda habilidades como trabajo en equipo, comunicación y adaptación, las cuales deben desarrollarse desde el ámbito académico mediante actividades complementarias como deporte, cultura y programas extracurriculares.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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