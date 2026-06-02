UAdeC representará a México en la fase final de Competencia Internacional de Derechos Humanos

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    UAdeC representará a México en la fase final de Competencia Internacional de Derechos Humanos
    El equipo está integrado por Saraí Argentina Quiñones Rodríguez y Cristian Manuel Nava Rivas, asesorados por el profesor Gerardo Alberto Centeno Alvarado. CORTESÍA

La etapa final se realizará del 13 al 17 de julio de 2026 en el Palais des Nations de Ginebra, Suiza, sede de la ONU

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) alcanzó un importante logro académico al clasificar a la fase final de la Décimo Octava Competencia Mundial de Derechos Humanos “Nelson Mandela”, uno de los concursos de litigio internacional más prestigiosos del mundo en materia de derechos humanos. Gracias a este resultado, la institución se convertirá en la única universidad mexicana que participará en la etapa presencial del certamen, que se desarrollará del 13 al 17 de julio de 2026 en el Palais des Nations de Ginebra, Suiza, sede principal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El equipo que representará a México y a la UAdeC pertenece a la Facultad de Derecho Unidad Laguna y está conformado por los estudiantes Saraí Argentina Quiñones Rodríguez y Cristian Manuel Nava Rivas, quienes contaron con la asesoría del profesor Gerardo Alberto Centeno Alvarado. Su desempeño les permitió colocarse entre los 24 mejores equipos del mundo, superando diversas etapas de evaluación en las que participaron universidades de prestigio internacional.

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La Competencia Mundial de Derechos Humanos “Nelson Mandela” reúne cada año a estudiantes de derecho de distintas naciones para poner a prueba sus conocimientos en derecho internacional y derechos humanos mediante la elaboración de argumentos jurídicos, memoriales y exposiciones orales ante tribunales simulados. Debido a su nivel de exigencia y al número de participantes que congrega, es considerada una de las plataformas académicas más importantes para la formación de futuros especialistas en la materia.

El camino hacia la final inició con la fase escrita, en la que los equipos participantes debieron elaborar memoriales de derecho internacional para un caso hipotético presentado ante un tribunal ficticio inspirado en el sistema africano de derechos humanos. Gracias a la calidad técnica y jurídica de sus planteamientos, el equipo de la Facultad de Derecho Unidad Laguna logró posicionarse entre los 50 mejores equipos del certamen.

Posteriormente, los universitarios enfrentaron la ronda de alegatos orales en modalidad virtual, donde compitieron contra representantes de universidades de países como Reino Unido, Estados Unidos, India, Brasil, Colombia, Sudáfrica, Italia, Turquía y Ucrania, entre otros. Tras una destacada participación, consiguieron avanzar a la fase presencial, reservada únicamente para los 24 equipos con mejor desempeño a nivel mundial.

El director de la Facultad de Derecho Unidad Laguna, Jesús Florencio Caballero Vela, destacó que este resultado es producto del esfuerzo conjunto de estudiantes y docentes, así como del trabajo permanente que realiza la institución para fortalecer la calidad de sus programas académicos y mantenerlos actualizados frente a las transformaciones jurídicas contemporáneas.

Señaló que este logro refleja el nivel académico de una facultad que actualmente cuenta con cerca de mil 600 estudiantes y que ofrece una formación integral respaldada por docentes, investigadores y profesionistas con amplia experiencia en el ámbito jurídico.

Por su parte, Cristian Manuel Nava Rivas expresó su entusiasmo por la oportunidad de competir junto a algunas de las mejores universidades del mundo y aseguró que esta experiencia demuestra que la Universidad Autónoma de Coahuila cuenta con la capacidad, preparación y determinación necesarias para sobresalir en escenarios internacionales de alta exigencia.

Además, invitó a las y los estudiantes universitarios a aprovechar todas las oportunidades académicas que ofrece la institución, mantener la disciplina en su formación profesional y perseguir sus metas con pasión y compromiso.

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Para Saraí Argentina Quiñones Rodríguez, representar a México en una competencia de esta magnitud constituye un motivo de orgullo y satisfacción. La estudiante afirmó que el proceso significó un importante crecimiento académico y personal, ya que detrás del resultado existe un largo periodo de preparación, estudio y dedicación.

Comentó que uno de los principales desafíos fue coordinar la preparación a distancia, debido a que ella, su compañero y su asesor tuvieron que organizar numerosas sesiones virtuales para perfeccionar cada una de las estrategias, argumentos y presentaciones que enfrentarían durante las distintas rondas del certamen.

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Gerardo Hernández

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Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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