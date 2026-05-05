UAdeC traerá a Saltillo jornada magna de ortodoncia con especialista de talla internacional

En el marco de esta edición, la comunidad académica rendirá homenaje a la doctora Ana Luisa Murillo Samper, en reconocimiento a su destacada trayectoria y a sus aportaciones al campo de la ortodoncia a lo largo de los años.

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Facultad de Odontología Unidad Sureste y del Posgrado en Ortodoncia, anunció la realización de la Jornada Científica Magna 2026, evento diseñado para fortalecer la actualización y la excelencia académica en esta disciplina. La actividad se llevará a cabo los días 9 y 10 de julio en la Sala Audiovisual de la Infoteca Arteaga.

La jornada contará con la participación del doctor Fernando Morales, conferencista con más de cuatro décadas de experiencia y miembro de prestigiadas asociaciones internacionales de ortopedia dentofacial.

Morales es ampliamente reconocido en el sector por ser el inventor de la máscara facial de protracción que lleva su nombre, además de su amplia labor como autor y docente.

El especialista impartirá la ponencia titulada “Transformando el tratamiento temprano de la Clase III: de la biomecánica a la excelencia clínica”, durante la cual abordará temas técnicos como:

Integración del análisis facial con la mecánica de tratamiento.Diagnóstico preciso mediante PNC y TVL.Optimización de vectores de fuerza y centros de resistencia.Control del plano oclusal y mitos sobre elásticos extraorales.Uso estratégico y selección de la máscara facial.Registro y participación

Los interesados en asistir a este encuentro académico podrán participar cubriendo una cuota de recuperación de 500 pesos.

El proceso de inscripción requiere un prerregistro digital a través de los formularios oficiales de la institución. Para obtener mayores informes, los organizadores pusieron a disposición del público la página de Facebook Ortodoncia Saltillo.