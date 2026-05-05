UAdeC traerá a Saltillo jornada magna de ortodoncia con especialista de talla internacional

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    UAdeC traerá a Saltillo jornada magna de ortodoncia con especialista de talla internacional
    La Facultad de Odontología de la UAdeC celebrará en julio un encuentro académico de alto nivel que contará con la presencia del Dr. Fernando Morales y rendirá homenaje a la Dra. Ana Luisa Murillo Samper. ARCHIVO
    UAdeC traerá a Saltillo jornada magna de ortodoncia con especialista de talla internacional
Elena Vega
por Elena Vega

COMPARTIR

TEMAS


Salud

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


UAdeC

Especialistas en Odontología se reunirán en Saltillo para la Jornada Científica

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Facultad de Odontología Unidad Sureste y del Posgrado en Ortodoncia, anunció la realización de la Jornada Científica Magna 2026, evento diseñado para fortalecer la actualización y la excelencia académica en esta disciplina. La actividad se llevará a cabo los días 9 y 10 de julio en la Sala Audiovisual de la Infoteca Arteaga.

En el marco de esta edición, la comunidad académica rendirá homenaje a la doctora Ana Luisa Murillo Samper, en reconocimiento a su destacada trayectoria y a sus aportaciones al campo de la ortodoncia a lo largo de los años.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/estudiantes-ponen-en-alto-a-coahuila-en-olimpiada-nacional-de-matematicas-2026-HO20487606

La jornada contará con la participación del doctor Fernando Morales, conferencista con más de cuatro décadas de experiencia y miembro de prestigiadas asociaciones internacionales de ortopedia dentofacial.

Morales es ampliamente reconocido en el sector por ser el inventor de la máscara facial de protracción que lleva su nombre, además de su amplia labor como autor y docente.

El especialista impartirá la ponencia titulada “Transformando el tratamiento temprano de la Clase III: de la biomecánica a la excelencia clínica”, durante la cual abordará temas técnicos como:

Integración del análisis facial con la mecánica de tratamiento.Diagnóstico preciso mediante PNC y TVL.Optimización de vectores de fuerza y centros de resistencia.Control del plano oclusal y mitos sobre elásticos extraorales.Uso estratégico y selección de la máscara facial.Registro y participación

Los interesados en asistir a este encuentro académico podrán participar cubriendo una cuota de recuperación de 500 pesos.

El proceso de inscripción requiere un prerregistro digital a través de los formularios oficiales de la institución. Para obtener mayores informes, los organizadores pusieron a disposición del público la página de Facebook Ortodoncia Saltillo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


UAdeC

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Sheinbaum, generando confianza a los inversionistas

Sheinbaum, generando confianza a los inversionistas
true

‘Dinero en sus manitas’: Andy y Rocha Moya

true

POLITICÓN: Diputados de Coahuila se van de campaña sin soltar el cargo
Integrantes de Orgullo y Dignidad Saltillo presentaron el programa del Festival del Orgullo 2026, que contempla actividades culturales, deportivas y de visibilización en distintos espacios de la ciudad.

Anuncian edición 17 de la Marcha del Orgullo y Festival LGBTTTIQA+ en Saltillo
El altercado, que comenzó como una discusión, escaló a golpes y uso de objetos como armas improvisadas, situación que quedó registrada y se viralizó en plataformas digitales.

Video viral exhibe brutal riña dentro de bar al sur de Saltillo
El bullpen de Saltillo sostuvo la ventaja pese a presión en la recta final.

Wilmer Font lidera triunfo de Saraperos 6-2 sobre Monclova en el Madero
Pese a las promesas de transparencia de la nueva administración tras la caída de Maduro, persisten las interrogantes sobre el destino de los ingresos por las ventas de crudo venezolano.

El secretismo sobre los acuerdos petroleros de Venezuela continúa
Manifestantes en Nairobi exigen respuestas y protección gubernamental tras la muerte de ciudadanos africanos reclutados bajo falsas promesas de trabajo en Rusia.

Por qué algunos africanos combaten por Rusia en Ucrania