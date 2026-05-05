Estudiantes ponen en alto a Coahuila en Olimpiada Nacional de Matemáticas 2026

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    Estudiantes ponen en alto a Coahuila en Olimpiada Nacional de Matemáticas 2026
    La delegación de Coahuila regresó con 16 medallas de la Olimpiada Nacional de Matemáticas, entre ellas tres preseas de oro obtenidas por alumnos de primaria y secundaria. KATYA GONZÁLEZ

Veinticuatro estudiantes coahuilenses representaron al estado en la ONMAPSB 2026, donde demostraron su talento y preparación en una de las competencias académicas más exigentes del país

Veinticuatro estudiantes coahuilenses tuvieron una destacada participación en la XXVI Olimpiada Nacional de Matemáticas para Alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato (ONMAPSB), al conquistar un total de 16 medallas durante el certamen celebrado del 1 al 4 de mayo en Zapopan, Jalisco.

El encuentro académico se desarrolló en la Universidad Panamericana de Guadalajara, donde alumnos de todo el país se reunieron para resolver problemas enfocados en medir su razonamiento lógico, disciplina y nivel de preparación. En esta edición, Coahuila estuvo representado por 24 estudiantes, seleccionados a partir de su desempeño en las distintas etapas eliminatorias.

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De las 16 preseas obtenidas por la delegación coahuilense, tres fueron de oro y quedaron en manos de Guillermo José Rivas Lozano, en la categoría de tercero de primaria; Dariel Briones Díaz, de cuarto de primaria; y el saltillense Gilberto Ledezma Juárez, de segundo de secundaria.

A ello se sumaron dos medallas de plata, obtenidas por Damián Briones Díaz, de quinto de primaria, y Niza Daniela Sierra Jasso, de tercero de secundaria.

Asimismo, David Ignacio Orozco Juárez, Zaid Romero Gutiérrez, Jovanna Nohemí Cortéz, Santiago Mercado Cazarín, Diego Sebastián Pinal López, Layla Nicole Nava Rocamontes, Dylan Mateo Gómez Sánchez, Luis Fabián Batres Burciaga, Briana Antonella Flores Galán, Martín Guadalupe Valenzuela Paredes y Antonio Gutiérrez Meléndez obtuvieron una medalla de bronce cada uno.

La competencia reunió a participantes de nivel primaria, secundaria y bachillerato, con dos estudiantes por grado en cada delegación estatal. Durante cuatro días, los asistentes enfrentaron pruebas diseñadas para evaluar habilidades matemáticas avanzadas en un entorno de alta exigencia académica.

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La delegación coahuilense se completó con Miranda Azucena Lozano González, Carlos Romo Castillo, Fernando Rosales Magallanes, Arseniy Rudoman, Ariadna Valeria Nieves Illescas, Camila Herrera Sauza, Alan Xavier Juárez Castillo y Ángel Zhen Chen, quienes también representaron al estado luego de superar el proceso de preparación y selección rumbo a la fase nacional.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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