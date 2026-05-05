Estudiantes ponen en alto a Coahuila en Olimpiada Nacional de Matemáticas 2026

Veinticuatro estudiantes coahuilenses tuvieron una destacada participación en la XXVI Olimpiada Nacional de Matemáticas para Alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato (ONMAPSB), al conquistar un total de 16 medallas durante el certamen celebrado del 1 al 4 de mayo en Zapopan, Jalisco. El encuentro académico se desarrolló en la Universidad Panamericana de Guadalajara, donde alumnos de todo el país se reunieron para resolver problemas enfocados en medir su razonamiento lógico, disciplina y nivel de preparación. En esta edición, Coahuila estuvo representado por 24 estudiantes, seleccionados a partir de su desempeño en las distintas etapas eliminatorias.

De las 16 preseas obtenidas por la delegación coahuilense, tres fueron de oro y quedaron en manos de Guillermo José Rivas Lozano, en la categoría de tercero de primaria; Dariel Briones Díaz, de cuarto de primaria; y el saltillense Gilberto Ledezma Juárez, de segundo de secundaria. A ello se sumaron dos medallas de plata, obtenidas por Damián Briones Díaz, de quinto de primaria, y Niza Daniela Sierra Jasso, de tercero de secundaria. Asimismo, David Ignacio Orozco Juárez, Zaid Romero Gutiérrez, Jovanna Nohemí Cortéz, Santiago Mercado Cazarín, Diego Sebastián Pinal López, Layla Nicole Nava Rocamontes, Dylan Mateo Gómez Sánchez, Luis Fabián Batres Burciaga, Briana Antonella Flores Galán, Martín Guadalupe Valenzuela Paredes y Antonio Gutiérrez Meléndez obtuvieron una medalla de bronce cada uno. La competencia reunió a participantes de nivel primaria, secundaria y bachillerato, con dos estudiantes por grado en cada delegación estatal. Durante cuatro días, los asistentes enfrentaron pruebas diseñadas para evaluar habilidades matemáticas avanzadas en un entorno de alta exigencia académica.

La delegación coahuilense se completó con Miranda Azucena Lozano González, Carlos Romo Castillo, Fernando Rosales Magallanes, Arseniy Rudoman, Ariadna Valeria Nieves Illescas, Camila Herrera Sauza, Alan Xavier Juárez Castillo y Ángel Zhen Chen, quienes también representaron al estado luego de superar el proceso de preparación y selección rumbo a la fase nacional.

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