Últimos días para registrarse en la beca Rita Cetina para estudiantes de primaria

De acuerdo con el titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, hasta ahora más de cinco millones de estudiantes han sido registrados en todo el país. La cifra podría incrementarse antes de que concluya el periodo de inscripción.

En Coahuila —como en el resto del país— el registro para la Beca Rita Cetina, dirigido a estudiantes de primaria, se encuentra en su etapa final. Autoridades hicieron un llamado a las familias a completar el trámite antes del próximo 19 de marzo.

El registro se realiza en línea a través del portal oficial del programa. Para iniciar el proceso, el padre, madre o tutor debe crear una cuenta en Llave MX, ingresar a la plataforma con ese usuario y cargar la documentación solicitada. Además, deben registrar los datos del estudiante, como grado, turno escolar y parentesco.

Asimismo, el sistema permite agregar a más de un hijo en caso de que haya varios estudiantes en la familia. Una vez concluido el proceso, la plataforma emite un comprobante de registro.

Las autoridades recordaron que el trámite es gratuito y que no es necesario pagar a terceros para realizarlo. El apoyo consiste en 2 mil 500 pesos anuales por cada estudiante inscrito en primaria pública, y la tarjeta bancaria será entregada al tutor que haya realizado el registro.

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Desde la Secretaría de Educación Pública, delegación Coahuila, se estimó que la dispersión de recursos en el estado podría alcanzar aproximadamente 662 millones 500 mil pesos. Según la información, el objetivo de beneficiar a cerca de 293 mil alumnos que cursan la primaria en escuelas públicas.

Además, indicaron que desde el inicio del proceso de inscripción se han colocado lonas informativas en distintos planteles educativos para difundir los requisitos y el procedimiento, con el fin de que ningún niño en Coahuila se quede sin este apoyo.