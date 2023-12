Un memorial de 700 cruces, la vista de migrantes que cruzan el Río Bravo en la frontera de Coahuila

Un memorial instalado en la frontera de Eagle Pass, Texas, que se encuentra frente a Piedras Negras, Coahuila, recuerda la lucha de los migrantes que han intentado llegar a los Estados Unidos y han perdido la vida en diferentes circunstancias.

El memorial, que concentra un total de 700 cruces que fueron instaladas a partir del 14 de diciembre pasado, fue instalado por la organización “Flores en el Río”, de Eagle Pass, Texas, compuesta por pastores y feligreses de distintas iglesias de la zona.

Este memorial fue instalado en el parque deportivo Shelby, que se encuentra justo debajo del Puente Internacional número 1 que conecta a ambas fronteras, y que ahora se ha vuelto la recepción de miles de migrantes que desean cruzar el Río Bravo.

Esta es la imagen con la que son recibidas estas poblaciones migrantes originarias de Venezuela, Colombia, El Salvador y Honduras, luego de haber logrado atravesar las corrientes del Río y los cercos de púas que han sido instalados por el gobierno norteamericano.

Mike García, de la organización Flores en el Río, dijo que este memorial tiene el propósito de poner énfasis en las muertes y los nombres de las personas que han perdido la vida en un intento por mejorar sus vidas.

“Esto pone énfasis en los ahogados en el río, pero también a todos los grupos que han pasado por esta área”, dijo.

Sobre la cantidad de cruces, Mike explicó que esta es la cantidad que se ha reportado de muertes en los últimos años.

“Esa es la cantidad de personas que han fallecido, no nada más ahogado, sino también en el monte, en toda la frontera”, dijo.

“Queremos dar un poco de que la gente sepa que han fallecido tantas personas, y no es necesario. Son cosas que no deben pasar, pero pasan. Los que vienen aquí pasan de Piedras Negras y solo le dicen a sus familiares que van a cruzar, y si les pasa algo no vuelven a oír de ellos”, expresó Mike García, de la organización.