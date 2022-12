Una de cada 10 personas mayores de 65 años padece algún tipo de demencia en Coahuila

“El término de demencia senil no es adecuado –aclaró-, como tal no existe, cuando una persona presenta demencia, sea a la edad que sea, es porque algo la está causando, pero no es una consecuencia del envejecimiento. Es una demencia, pero si le pone el apellido de senil, quiere decir que entonces casi todos los viejitos van a tener demencia y no es así”.

Hay muchos casos de gente muy mayor de edad, que está bastante lúcida, sus funciones cognitivas permanecen, por eso no es correcto hablar de demencia senil.

“Alzheimer y demencia son conceptos distintos, el Alzheimer es la principal causa de la demencia, es una larga enfermedad cerebral producida por cambios patológicos que van alterando el funcionamiento de las neuronas; y una demencia es un conjunto de síntomas producidos por una alteración cerebral que provoca la pérdida de capacidades cognitivas de la persona, que viene acompañado generalmente por alteraciones del estado de ánimo y conducta.

“Las personas que padecen algún tipo de demencia llevan una pérdida en la autonomía, cuando llegan a tener enfermedad avanzada, desgraciadamente sus funciones cognitivas, motrices, de lenguaje van disminuyendo y llegan a tener una dependencia, ya no pueden ser independientes y funcionales”, explicó.

En Coahuila hay más de 280 mil personas con 60 años y más, no es uno de los estados más envejecidos, al ubicarse en la media nacional, pero está en proceso de revertirse la pirámide poblacional.

Ruiz Múzquiz señaló que hay síntomas que indican deterioro cognitivo, como pérdida de memoria, la desorientación en tiempo-espacio, problemas para hacer cálculos matemáticos y dificultades de lenguaje.

“Es una enfermedad progresiva, difícil, sin embargo, hay estrategias para mantener una capacidad funcional que ayude un poco, no se va a resolver, la demencia es una enfermedad degenerativa, pero ayudan a frenar un poco ese avance de la enfermedad.

“Tenemos una población adulta joven, no es un estado envejecido, pero para allá vamos, por eso desde hace 17 años en Coahuila se creó este Centro Estatal del Adulto Mayor, con la intención de atender a la población geriátrica”, dijo.

En el CEAM, antes Instituto Coahuilense de Geriatría, se ofrece un servicio integral en geriatría, sicología, nutrición, medicina interna, oftalmología, otorrinolaringología, odontología, Clínica de Rehabilitación Física y Clínica de Memoria, donde se atiende entre 80 y 90 personas.

La consulta cuesta 243 pesos, una cantidad baja, si se compara con los 900 a mil pesos que cuesta la consulta privada, y las terapias en la Clínica de la Memoria cuestan 123 pesos por tres sesiones de una hora cada una, distribuidas en la semana.

En esta área se atienden padecimientos de Alzheimer y otras demencias, esquizofrenia, depresión, ansiedad, problemas del sueño, de la memoria y lenguaje, trastornos sicológicos y conductuales.

También se ofrece orientación y educación a los familiares cuidadores, incluidos niños, para que comprendan el proceso de la enfermedad en el adulto mayor, explicó Ruiz Múzquiz.