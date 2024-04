¿Unas chupadas de sapo? Organizan sesiones de ‘bufo alvarius’ en Saltillo y Arteaga

Desde dos perfiles distintos en redes sociales, se han anunciado sesiones espirituales para el consumo del alucinógeno secretado por el sapo sonorense conocido como bufo alvarius (Incilius alvarius). Uno de estos eventos tendrá lugar en Saltillo, mientras que el otro se llevará a cabo en un conocido complejo de cabañas de lujo en Arteaga.

El primer evento está programado para los días 3, 4 y 5 de mayo. Aunque no se especifica el lugar exacto, se menciona que ofrecerá sesiones individuales y en grupo, junto con prácticas de respiración consciente y consumo de cacao. Aunque no se proporcionan detalles sobre los costos, se afirma que el 50% de los ingresos se destinará a la institución Sanar con Causa, de la cual no se encontró registro en una búsqueda en línea. Para obtener más información, se ofrece un número de contacto en Ciudad de México de “Casa Tiikeri”.