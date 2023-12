Urge CNDH y Fundación Luz y Esperanza A.C. publicar tipificación de acecho como delito en Coahuila

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Fundación Luz y Esperanza urgieron este martes al Ejecutivo estatal la publicación en el Periódico Oficial del Estado de las recientes reformas al Código Penal de Coahuila y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que tipifican el acecho como un delito.

“Habíamos comentado como por agosto que estábamos pidiendo al Legislativo que pudieran votar la iniciativa para modificar el Código Penal. Lo hicieron, pero, pues, ahora le pedimos al Ejecutivo que lo publique, porque todavía no publican y no podemos hacer denuncias, porque no existe la publicación”, resaltó Rosa María Salazar Rivera, directora de la fundación.

La defensora de los derechos de mujeres víctimas de violencia insistió en la necesidad de diferenciar el acecho del acoso. “Es algo como aparentemente muy silencioso, pero que está afectando a muchas mujeres, porque la característica del acecho es que el impacto de este acecho de los hombres, sobre las mujeres, les cambia mucho el estilo de vida y el temor que les infunde ser asechadas”.

Aseguró que en la medida en que las reformas sean publicadas, los funcionarios públicos podrán ser capacitados y prestar un mejor servicio a las mujeres víctimas de violencia, que estimó en 9 de cada 10 que han sufrido algún tipo de agresión. “Nosotros, en el caso de las mujeres que atendemos, puedo decir que de alguna manera casi el 90 por ciento de que padecen violencia mencionan características de acecho”.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoció que no existe en el país un dato específico de personas víctimas del acecho. Aseguró que la razón de esta cifra negra tiene que ver con la normalización del hecho, por lo que han creado un acechómetro para que las personas puedan identificar los grados de esta conducta que puede derivar en delitos de alto impacto.

“Los estudios que hemos hecho en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), es que el acecho es la raíz que puede derivar en el feminicidio, la trata y la desaparición”, aseguró María José López Lugo, directora general de Supervisión de la Progresividad en el organismo autónomo.

Rosa María Salazar dijo que el tema de acecho es muy amplio, y que no solamente se queda en la connotación sexual, también podría ser denunciado por personas víctimas de llamadas de cobranzas e intimidaciones.