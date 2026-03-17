Urgen reglas claras en precios y servicios de hospitales privados: Jericó Abramo

El encuentro reunió a legisladores de distintos grupos parlamentarios, así como a directivos de hospitales privados y especialistas, quienes coincidieron en la necesidad de robustecer el marco legal para proteger a millones de usuarios de servicios médicos en el país.

Con el objetivo de frenar prácticas abusivas y fortalecer la transparencia en el sistema de salud privado, el diputado federal Jericó Abramo Masso encabezó el Segundo Foro de Trabajo de Usuarios de Seguros y Fianzas de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Durante su intervención, Abramo Masso señaló que el propósito central es generar un equilibrio entre el desarrollo del sector y la protección de las familias. “El objetivo es claro: terminar con los excesos que afectan directamente a las y los usuarios. Estamos construyendo una legislación que brinde equilibrio entre la viabilidad del sector y la protección de las familias mexicanas”, expresó.

En el foro se abordó el panorama actual del sistema de salud privado, los principales retos que enfrenta y las inversiones necesarias para elevar la calidad de la atención médica. Asimismo, se destacó la urgencia de establecer reglas claras que eviten abusos en costos, servicios y coberturas.

Uno de los puntos clave fue la propuesta de transparentar las tarifas médicas, incluso mediante la publicación de precios, con el fin de brindar mayor certeza a los usuarios. “Estamos en la construcción de una mejor iniciativa que ayude a terminar con excesos y a transparentar las tarifas médicas”, subrayó el legislador.

El diputado coahuilense también enfatizó la importancia de fortalecer el mercado bajo principios de legalidad, sancionando a quienes incurran en malas prácticas tanto en hospitales como en el uso de seguros.

Al foro asistieron legisladores como Carlo Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, así como integrantes de Morena, PVEM y Movimiento Ciudadano.