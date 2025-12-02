UTC combate deserción con renovación didáctica y vínculo comunitario

Coahuila
/ 2 diciembre 2025
    UTC combate deserción con renovación didáctica y vínculo comunitario
    La UTC refuerza su modelo educativo con capacitación docente y actividades extracurriculares para disminuir la deserción escolar, que actualmente se ubica en 5.3 por ciento. FOTO: UTC

El rector Sergio Guadarrama revela la estrategia que mezcla la mejora docente con actividades que expanden la mente de los estudiantes

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) ha puesto en marcha una estrategia integral para frenar los índices de deserción estudiantil, combinando la modernización pedagógica con la promoción de actividades que fortalezcan el sentido de comunidad.

El rector de la institución, Sergio Guadarrama, detalló que el enfoque principal es reducir la tasa de abandono escolar, que actualmente se sitúa en 5.3 por ciento.

“La deserción de nosotros es del 5.3; la reprobación está en 1.8. Esperemos que bajemos los indicadores”, expresó el rector.

Para lograr esta meta, la UTC se concentra en el trabajo con docentes con el fin de proporcionarles herramientas de enseñanza más actuales.

El objetivo es que los profesores utilicen métodos didácticos y pedagógicos que logren captar el interés del alumnado. El fin es que el joven “esté interesado en la materia y en la carrera que ha escogido”.

Esta estrategia didáctica se complementa con la promoción de dinámicas de grupo y actividades extracurriculares que fomenten la adhesión a la universidad.

Un ejemplo reciente fue el evento de acercamiento astronómico, con el que se buscó que “los jóvenes expandan su mente, no quedarse encerrados”.

El evento, que se llevó a cabo en la UTC como una de las 102 sedes en el país, congregó a “cerca de 800 personas”.

El rector Guadarrama señaló que el objetivo final es crear un vínculo profundo en la comunidad, de modo que estas dinámicas “crean una adhesión a la universidad y a su comunidad”.

