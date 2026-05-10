UTC y EVH firman alianza estratégica para impulsar la electromovilidad en Coahuila

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    UTC y EVH firman alianza estratégica para impulsar la electromovilidad en Coahuila
    Autoridades de la UTC y directivos de EVH formalizaron un convenio enfocado en el desarrollo tecnológico sostenible y la capacitación en electromovilidad. CORTESÍA

El acuerdo busca vincular a estudiantes con proyectos de energías limpias y responder a las nuevas necesidades de la industria automotriz en la entidad

La Universidad Tecnológica de Coahuila y la empresa EVH formalizaron un convenio de colaboración para fortalecer la vinculación académica e industrial en proyectos de electromovilidad y energías renovables.

El acuerdo estratégico busca que los estudiantes se involucren en el desarrollo tecnológico sostenible, respondiendo a las crecientes demandas del sector industrial en la región sureste del estado.

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“Estamos listos para incursionar en una nueva era: la de la electromovilidad”, expresó el rector de la UTC, Sergio Guadarrama, durante el acto oficial de la firma del documento.

Guadarrama destacó que la institución atraviesa una transformación acelerada frente a los retos actuales, instando a los jóvenes a equilibrar la formación teórica con el aprendizaje práctico.

“Los invito a prepararse para responder a las demandas de esta nueva era, resaltando además la importancia de asistir a clases y aprovechar al máximo su formación”, señaló el rector.

Por parte de la empresa regiomontana EVH asistieron los ingenieros José Eduardo Villagómez Kuri, Eduardo Villagómez Ortiz y Jorge Dipp Manotu, directivos especialistas en el ramo.

EVH se destaca por su labor en la conversión de vehículos de combustión interna a eléctricos, así como por ofrecer programas de capacitación especializada en energías limpias.

Esta colaboración permitirá que la universidad se mantenga a la vanguardia educativa, alineando sus planes de estudio con las necesidades reales de una industria en constante cambio.

El convenio representa un paso firme hacia la sostenibilidad regional, promoviendo la creación de talento humano capacitado para liderar la transición energética en el sector automotriz.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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