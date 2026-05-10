UTC y EVH firman alianza estratégica para impulsar la electromovilidad en Coahuila

El acuerdo estratégico busca que los estudiantes se involucren en el desarrollo tecnológico sostenible, respondiendo a las crecientes demandas del sector industrial en la región sureste del estado.

La Universidad Tecnológica de Coahuila y la empresa EVH formalizaron un convenio de colaboración para fortalecer la vinculación académica e industrial en proyectos de electromovilidad y energías renovables.

“Estamos listos para incursionar en una nueva era: la de la electromovilidad”, expresó el rector de la UTC, Sergio Guadarrama, durante el acto oficial de la firma del documento.

Guadarrama destacó que la institución atraviesa una transformación acelerada frente a los retos actuales, instando a los jóvenes a equilibrar la formación teórica con el aprendizaje práctico.

“Los invito a prepararse para responder a las demandas de esta nueva era, resaltando además la importancia de asistir a clases y aprovechar al máximo su formación”, señaló el rector.

Por parte de la empresa regiomontana EVH asistieron los ingenieros José Eduardo Villagómez Kuri, Eduardo Villagómez Ortiz y Jorge Dipp Manotu, directivos especialistas en el ramo.

EVH se destaca por su labor en la conversión de vehículos de combustión interna a eléctricos, así como por ofrecer programas de capacitación especializada en energías limpias.

Esta colaboración permitirá que la universidad se mantenga a la vanguardia educativa, alineando sus planes de estudio con las necesidades reales de una industria en constante cambio.

El convenio representa un paso firme hacia la sostenibilidad regional, promoviendo la creación de talento humano capacitado para liderar la transición energética en el sector automotriz.