Caen dos por tirar escombro y provocar incendio en Saltillo

Los hechos movilizaron a elementos de la Policía Ambiental, corporación adscrita a la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes realizaron las intervenciones tras detectar ambas faltas en flagrancia durante recorridos de vigilancia y atención a reportes ciudadanos.

Dos hombres terminaron detenidos en distintos puntos de Saltillo luego de ser sorprendidos realizando acciones consideradas como daños ambientales, entre ellas arrojar escombro en un sitio prohibido y prender fuego dentro de una zona forestal.

Uno de los casos ocurrió en el área forestal de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, ubicada junto a la colonia Santa Elena. En ese sitio fue detenido Adrián Alejandro “N”, de 24 años, señalado por encender fuego para quemar diversos desechos en un espacio considerado de riesgo ambiental.

De acuerdo con la información proporcionada, el hombre fue sorprendido mientras realizaba la quema, situación que derivó en su aseguramiento y posterior puesta a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación legal.

El segundo incidente se registró en la colonia Chamizal, donde vecinos reportaron a una persona que presuntamente arrojaba residuos de construcción en un área no autorizada.

Tras recibir el reporte ciudadano, elementos de la Policía Ambiental acudieron al sitio y localizaron a Jesús “N”, de 60 años de edad, quien presuntamente utilizaba una carretilla para depositar escombro en un lugar prohibido.

La intervención se realizó cuando el hombre aún se encontraba en el sitio, por lo que fue asegurado por los oficiales para el procedimiento correspondiente.

Ambos casos quedaron bajo seguimiento de las instancias encargadas, mientras continúan las acciones de vigilancia relacionadas con faltas ambientales en distintos sectores de la ciudad.