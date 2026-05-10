Caen dos por tirar escombro y provocar incendio en Saltillo

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    Caen dos por tirar escombro y provocar incendio en Saltillo
    Ambos casos fueron detectados durante recorridos de vigilancia y mediante reportes ciudadanos relacionados con contaminación y afectaciones al entorno urbano. CORTESÍA

Las autoridades recordaron a la ciudadanía que existen líneas telefónicas y canales digitales para denunciar tiraderos clandestinos y quema ilegal de residuos

Dos hombres terminaron detenidos en distintos puntos de Saltillo luego de ser sorprendidos realizando acciones consideradas como daños ambientales, entre ellas arrojar escombro en un sitio prohibido y prender fuego dentro de una zona forestal.

Los hechos movilizaron a elementos de la Policía Ambiental, corporación adscrita a la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes realizaron las intervenciones tras detectar ambas faltas en flagrancia durante recorridos de vigilancia y atención a reportes ciudadanos.

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Uno de los casos ocurrió en el área forestal de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, ubicada junto a la colonia Santa Elena. En ese sitio fue detenido Adrián Alejandro “N”, de 24 años, señalado por encender fuego para quemar diversos desechos en un espacio considerado de riesgo ambiental.

De acuerdo con la información proporcionada, el hombre fue sorprendido mientras realizaba la quema, situación que derivó en su aseguramiento y posterior puesta a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación legal.

El segundo incidente se registró en la colonia Chamizal, donde vecinos reportaron a una persona que presuntamente arrojaba residuos de construcción en un área no autorizada.

Tras recibir el reporte ciudadano, elementos de la Policía Ambiental acudieron al sitio y localizaron a Jesús “N”, de 60 años de edad, quien presuntamente utilizaba una carretilla para depositar escombro en un lugar prohibido.

La intervención se realizó cuando el hombre aún se encontraba en el sitio, por lo que fue asegurado por los oficiales para el procedimiento correspondiente.

Ambos casos quedaron bajo seguimiento de las instancias encargadas, mientras continúan las acciones de vigilancia relacionadas con faltas ambientales en distintos sectores de la ciudad.

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Las autoridades también recordaron a la ciudadanía que existen canales para reportar conductas relacionadas con contaminación, tiraderos clandestinos, quema de basura o afectaciones al entorno urbano y forestal.

Entre los medios disponibles para presentar denuncias se encuentran el teléfono 844 414 1114 de la Policía Municipal de Saltillo, así como el ChatBot 844 893 0909 y los grupos de WhatsApp vinculados a seguridad pública.

Las acciones relacionadas con la quema de residuos y el depósito ilegal de escombro pueden derivar en sanciones administrativas o procesos legales, dependiendo de las afectaciones ocasionadas y de las disposiciones aplicables en materia ambiental.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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