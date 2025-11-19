Va Coahuila contra uso de IA para alterar y difundir imágenes íntimas

19 noviembre 2025
    Va Coahuila contra uso de IA para alterar y difundir imágenes íntimas
    El uso de la inteligencia artificial ha facilitado la realización de este tipo de materiales que dañan la reputación de las personas. Foto: Especial

Congreso del Estado recibe propuesta para modificar Código Penal y considerar castigos de hasta seis años de prisión

Ante el crecimiento de delitos vinculados al uso de tecnologías emergentes, la diputada Blanca Lamas presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de Coahuila, con el fin de sancionar la difusión de imágenes íntimas alteradas o creadas con inteligencia artificial para causar descrédito público o afectar la reputación, el honor o la privacidad de una persona.

La propuesta plantea modificar la fracción IV del artículo 236, relativo al acoso y la privacidad sexual. El texto establece penas de tres a seis años de prisión y multas de 700 a mil 200 UMA para quien, mediante cualquier tecnología —incluida la inteligencia artificial—, altere, edite o modifique imágenes o videos de una persona, o falsifique su perfil o identidad, con el propósito de exhibirla en situaciones íntimas o sexuales y perjudicarla.

En su exposición de motivos, Lamas explicó que un deepfake es una “imagen, video o archivo de audio generado por IA que reemplaza de manera convincente la imagen y/o la voz de una persona por la de otra”. Advirtió que estas prácticas, junto con la pornografía de venganza y otras formas de agresión digital, tienen un impacto creciente en la vida de jóvenes y adolescentes, particularmente en su salud mental.

La diputada subrayó que, a diferencia del acoso físico, el ciberacoso puede ocurrir de forma permanente, amplificarse en segundos, mantenerse en el anonimato y resultar prácticamente imposible de borrar. Con la expansión de herramientas basadas en IA, agregó, el potencial de agresión se multiplica y abre la puerta a nuevas formas de violencia digital.

Lamas destacó que la iniciativa surge del trabajo conjunto con las y los jóvenes del Parlamento Juvenil 2024, cuyas propuestas y preocupaciones fueron incorporadas al proyecto. Afirmó que su participación demuestra la importancia de incluir a la juventud en la construcción de políticas que fortalezcan el marco legal y protejan la integridad de las personas en entornos digitales.

