Va Coahuila contra uso de IA para alterar y difundir imágenes íntimas

Ante el crecimiento de delitos vinculados al uso de tecnologías emergentes, la diputada Blanca Lamas presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de Coahuila, con el fin de sancionar la difusión de imágenes íntimas alteradas o creadas con inteligencia artificial para causar descrédito público o afectar la reputación, el honor o la privacidad de una persona.

La propuesta plantea modificar la fracción IV del artículo 236, relativo al acoso y la privacidad sexual. El texto establece penas de tres a seis años de prisión y multas de 700 a mil 200 UMA para quien, mediante cualquier tecnología —incluida la inteligencia artificial—, altere, edite o modifique imágenes o videos de una persona, o falsifique su perfil o identidad, con el propósito de exhibirla en situaciones íntimas o sexuales y perjudicarla.

En su exposición de motivos, Lamas explicó que un deepfake es una “imagen, video o archivo de audio generado por IA que reemplaza de manera convincente la imagen y/o la voz de una persona por la de otra”. Advirtió que estas prácticas, junto con la pornografía de venganza y otras formas de agresión digital, tienen un impacto creciente en la vida de jóvenes y adolescentes, particularmente en su salud mental.