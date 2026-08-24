Valientes mujeres salvan a hombre que intentaba lanzarse de puente, al sur de Saltillo

Un trágico desenlace fue evitado al sur de Saltillo, a la altura de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, gracias a la rápida intervención de un grupo de mujeres, entre ellas la ciudadana Paty Muñiz. Las heroínas anónimas lograron sostener a un hombre de entre 36 y 37 años que pretendía lanzarse desde la estructura metálica del puente vehicular.

Los hechos ocurrieron cuando las transeúntes notaron al sujeto sentado en la estructura, en una postura de alto riesgo, por lo que actuaron de inmediato. “A mí me llamó mucho la atención ver al señor ahí... las señoras ya lo estaban agarrando y dije, ¿pues venían conmigo o qué? Lo que hice yo, solté la sombrilla y también lo empecé a agarrar”, relató Paty Muñiz. Las mujeres unieron fuerzas para sujetar con firmeza al individuo mientras este forcejeaba por arrojarse. Durante la maniobra, el hombre comenzó a perder el conocimiento, lo que facilitó ponerlo a salvo. “Gracias a Dios el señor empezó como que a perder el sentido y se empezó a desvanecer y ya yo lo que hice fue meterle la mano en su brazo y con esta mano a jalarlo de la camisa y le digo a las señoras: ‘no lo suelten’”, explicó la rescatista. Ante la desesperada situación, una de las acompañantes logró chiflar para alertar a elementos de la Policía Estatal que realizaban labores cerca del sitio.

El oficial Gerardo Reina acudió al llamado junto con sus compañeros de la corporación estatal, confirmando que el hombre, identificado como Tomás, atravesaba por severos problemas familiares y económicos que lo llevaron al límite. “Él nada más lloraba, no hacía ninguna otra expresión, puro llanto, pero sí le digo gracias a Dios que nos puso en ese momento y pudimos salvar esa vida”, agregó Muñiz sobre la crisis emocional del afectado. Elementos de Bomberos de Saltillo acudieron al lugar para brindar apoyo y realizar el traslado del ciudadano a un hospital de la localidad para su atención por crisis psiquiátrica.

QUE DEBEN HACER LOS FAMILIARES DE UNA PERSONA QUE HA ATENTADO CONTRA SU VIDA Soporte emocional en el lugar. La personas no debe estar sola, ya que podría volver a intentarlo. Retira elementos de riesgo: Esconde objetos punzocortantes, medicamentos, cables o cualquier elemento con el que pueda hacerse daño. Valida sus emociones Respeta su espacio físico Seguimiento y red de apoyo Contacta a líneas de crisis: En México, puedes llamar a la Línea de la Vida (800 911 2000), disponible las 24 horas para orientación gratuita. Si estás en otro país, acude a la línea nacional de prevención del suicidio local. Involucra a personas de confianza: Comunícate con un familiar o amigo cercano que sea un apoyo positivo para la persona. Asegura la atención psicológica: La persona deberá acudir con un psicólogo clínico a la brevedad. Los CAIF son gratuitos y pertenecen al DIF Coahuila.