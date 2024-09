Vamos por 17 reformas más: Fernández Noroña desde Saltillo

Durante su intervención, Fernández Noroña destacó la importancia de la mayoría calificada obtenida en el Senado para llevar a cabo la cuarta transformación en el país . “Estamos felices porque le cumplimos al pueblo de México aprobamos la reforma al Poder Judicial y así como dije que no había poder sobre la tierra que pudiera parar la reforma al Poder Judicial, así de igual manera les digo que no hay poder sobre la tierra que pueda parar la instrumentación de la reforma del Poder Judicial” , afirmó, haciendo énfasis en que el cambio es inminente y que se llevará a cabo en junio de 2025, cuando el pueblo elija a la mitad de los juzgadores de la nación.

Al respecto, el senador hizo una contundente afirmación al respecto de la futura elección de jueces, señalando que si el pueblo de México puede elegir a su presidente, así como a miles de legisladores, no hay razón para que no pueda elegir a los jueces. “Si elige el pueblo de México a quién va la Presidencia de la República que es el cargo político más importante del país unipersonal, si elige a los miles de legisladoras y legisladores a lo largo y ancho de la patria, pues cómo no va a elegir a un ‘simple’ juez”, cuestionó.

El senador recordó que, a pesar de la oposición, el proceso avanzó a pesar de intentos de sabotaje, como la “ocupación violenta” del pleno de la Cámara de Senadores por parte de manifestantes. “Lo que hicieron es muy grave”, dijo, añadiendo que este tipo de acciones no detendrán el avance de la reforma, ya que el pueblo tiene la última palabra.