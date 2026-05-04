Arteaga refuerza seguridad y servicios con inversión de 5 mdp; niegan crisis administrativa

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Coahuila
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    Arteaga refuerza seguridad y servicios con inversión de 5 mdp; niegan crisis administrativa
    La alcaldesa de Arteaga anunció una inversión de 5 millones de pesos para reforzar la seguridad, incluyendo patrullas, equipo táctico y ampliación de videovigilancia. FRANCISCO MUÑIZ

La alcaldesa informó que los recursos se destinarán a patrullas, equipo táctico y videovigilancia, además de acciones para reforzar servicios públicos en el municipio

La alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, anunció una inversión de 5 millones de pesos destinada a fortalecer el rubro de seguridad pública. Este recurso se aplicará en la adquisición de patrullas, chalecos balísticos, uniformes y la expansión del sistema de videovigilancia en puntos estratégicos.

Este anuncio ocurre en un contexto de fricciones políticas dentro del Cabildo, donde recientemente se denunciaron presuntos intentos de remover al tesorero municipal. Pese a estas tensiones, la edil aseguró que la administración mantiene un paso firme en el equipamiento y la mejora de servicios.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-refuerza-seguridad-con-tecnologia-y-blindaje-ante-proceso-electoral-asegura-fiscal-EA20461511

Respecto a la seguridad, Sánchez Flores destacó la importancia de blindar las zonas limítrofes con el estado de Nuevo León. “Sobre todo en el lado de la sierra, estos accesos deben estar vigilados de manera constante para evitar que ingresen a nuestro municipio situaciones no convenientes”, afirmó.

La alcaldesa subrayó que el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado y las fuerzas federales ha sido clave. “La suma de esfuerzos y de coordinación con Fiscalía, Sedena y Guardia Nacional es lo que ha dado buenos resultados y se nota la tranquilidad de nuestra gente”, señaló.

En cuanto al estado de la corporación, informó que existen 20 vacantes para nuevos elementos con sueldos competitivos de 19 mil pesos mensuales. Reiteró que no se tolerarán irregularidades, mencionando que recientemente dos elementos fueron separados de su cargo por actos contrarios a las políticas de honestidad.

“No vamos a permitir que existan actos de corrupción dentro de la corporación; los ciudadanos confían en nuestra policía y tenemos que garantizar esa confianza”, sentenció la munícipe, enfatizando que el equipo actual se encuentra fortalecido y en capacitación constante.

Además de la seguridad, la infraestructura y los servicios básicos recibieron un impulso con la llegada de nuevos camiones recolectores de basura. Esta adquisición permitirá aumentar la frecuencia de recolección en diversas colonias, pasando de visitas quincenales a semanales en las zonas más alejadas.

Sánchez Flores también detalló que se iniciaron obras de pavimentación y perforación de pozos de agua en comunidades como Huachichil y Bella Unión. “Buscamos que los habitantes tengan acceso al vital líquido, sobre todo en esta temporada de calor, donde el consumo aumenta significativamente”, explicó.

Finalmente, la alcaldesa invitó a la ciudadanía a las festividades de San Isidro Labrador el próximo 15 de mayo. Confirmó que será un evento familiar con la participación de grupos como Chicos de Barrio, bajo una estricta prohibición de consumo de alcohol en la vía pública.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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