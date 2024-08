“Pues en general, el tema de tráfico y el estacionamiento para los clientes y para nuestros colaboradores. Hemos tenido comentarios como: ‘ahorita al centro no me meto’, o personas que vinieron y pensaron que estaba cerrado por el cierre de las calles” , dice otra de las vecinas de la zona que habita en esa área, que también incluye la calle Castelar, donde el paso peatonal se encuentra en una situación peligrosa .

Mientras que en ambos testimonios las vecinas prefirieron dejar su nombre en el anonimato para no ver más afectados sus ingresos, otro de los vecinos, Jaime Gómez, dice que desde que inició la obra no ha podido entrar a su negocio y, debido a que el tiempo se ha extendido, ha empezado a buscar un acercamiento con las autoridades; sin embargo, no ha tenido respuesta o le han dicho que se acerque con Aguas de Saltillo, aunque considera que, si bien ellos intervienen en la obra, no son quienes la encabezan.

Por otro lado, aseveró que es una incongruencia por parte de la autoridad el tratamiento que se ha observado en el Centro Histórico en los proyectos de remodelación como es el caso, pues, mientras que cuando los vecinos quieren realizar ajustes, los trámites se convierten en retos, el Ayuntamiento destruye banquetas que cumplían con especificaciones, sin ningún tipo de responsiva.