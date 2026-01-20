Veladora encendida provoca conato de incendio en vivienda de Parras

Una intensa fumarola proveniente de un domicilio en el centro de Parras alertó a los vecinos, ya que la calle se llenó de humo.

Al acudir a investigar, los habitantes observaron que, en el interior de una cochera donde se vende ropa usada, se había iniciado un incendio.

