Veladora encendida provoca conato de incendio en vivienda de Parras
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La calle Treviño estuvo cerrada por casi media hora mientras bomberos y policías realizaban maniobras de seguridad y control del incendio
Una intensa fumarola proveniente de un domicilio en el centro de Parras alertó a los vecinos, ya que la calle se llenó de humo.
Al acudir a investigar, los habitantes observaron que, en el interior de una cochera donde se vende ropa usada, se había iniciado un incendio.
TE PUEDE INTERESAR: Protección Civil vigila posible tormenta invernal en el norte de Coahuila
De inmediato solicitaron la intervención de los bomberos. Al llegar, los apagafuegos trabajaron con el carro bomba para sofocar las llamas, que afortunadamente no se propagaron a los montones de ropa almacenados en el lugar.
La calle Treviño permaneció cerrada cerca de media hora por el paso de las unidades de bomberos y de la policía que llegaron para apoyar en las labores.
El inmueble pertenece a la ex presidenta de la Cruz Roja, Raquel de González. Según la versión de Juan Manuel Parra, director de Protección Civil, el incendio se originó por una veladora encendida en uno de los rincones, cerca de los montones de ropa.
Tras enfriar las brasas de la ropa y otros objetos afectados, las autoridades se retiraron del lugar.