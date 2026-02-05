Verónica Martínez, diputada de Coahuila, impulsa iniciativa contra el ciberacoso y la violencia digital

La diputada federal Verónica Martínez García presentó una iniciativa para reformar la fracción IV del artículo 5 y adicionar la fracción VIII al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el propósito de incorporar la violencia digital y el ciberacoso como modalidades específicas de agresión contra las mujeres.

La legisladora explicó que la violencia contra las mujeres debe reconocer también las formas que se ejercen en entornos digitales, entendidas como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para realizar conductas de hostigamiento, difamación, suplantación de identidad, distribución no consensuada de imágenes o datos personales, así como cualquier acción que limite la libertad o cause daño.

La propuesta plantea definir en la legislación a la violencia digital y el ciberacoso como toda conducta agresiva, controladora o intimidatoria ejercida a través de redes sociales, plataformas digitales, servicios de mensajería instantánea u otros medios tecnológicos, dirigida hacia una mujer por razones de género.

Martínez García sostuvo que estas formas de violencia se han convertido en problemas estructurales de la sociedad mexicana contemporánea, al reflejar y reproducir las desigualdades de género existentes en el ámbito digital. Subrayó que, pese a los avances normativos y al trabajo de organizaciones civiles, la magnitud del problema y la persistente impunidad hacen evidente la necesidad de una respuesta integral.

En ese sentido, señaló que se requieren políticas públicas sólidas, educación digital con perspectiva de género, mecanismos de denuncia accesibles y sanciones efectivas para combatir estas agresiones. Añadió que la violencia digital no es un fenómeno aislado, sino la extensión de dinámicas de poder y desigualdad que ya existen fuera de la red.

La congresista del PRI detalló que este tipo de violencia se manifiesta mediante mensajes ofensivos, insinuaciones o propuestas sexuales no consentidas, contactos a través de identidades falsas, difusión de contenido íntimo sin autorización, acecho digital y amenazas. Indicó que estas agresiones generan daños emocionales y psicológicos, afectan la reputación y la seguridad de las víctimas, y limitan la participación plena de las mujeres en espacios públicos y digitales.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2024 más de 10 millones de mujeres mexicanas fueron víctimas de ciberacoso, lo que representa el 22.2 por ciento de las usuarias de internet, frente al 19.6 por ciento de los hombres. El contacto mediante identidades falsas fue la forma de agresión más frecuente, con un 36 por ciento de los casos, mientras que las propuestas sexuales no deseadas afectaron al 29 por ciento de las mujeres.

Estas cifras, concluyó la diputada Verónica Martínez, evidencian que la violencia digital ha crecido de manera acelerada, impulsada por el uso intensivo de plataformas digitales y la falta de medidas eficaces para su prevención y sanción.