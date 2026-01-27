Verónica Martínez, diputada de Coahuila, solicita transparencia sobre exportaciones de petróleo en 2024 y 2025

La diputada federal Verónica Martínez García solicitó a los titulares de la Secretaría de Energía (Sener), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Petróleos Mexicanos (Pemex) informar de manera detallada sobre la cantidad de petróleo exportado durante los años 2024 y 2025, en particular hacia Cuba, así como las condiciones de precio bajo las cuales se realizaron dichas operaciones.

Mediante un Punto de Acuerdo, la legisladora pidió que se especifiquen los volúmenes de petróleo crudo y combustibles refinados exportados en ambos años, desglosados por país de destino; además de la base legal, administrativa y contractual que autorizó dichas exportaciones. Asimismo, solicitó que se expliquen los criterios técnicos y económicos empleados para priorizar la exportación frente al abastecimiento del mercado interno.

TE PUEDE INTERESAR: Van juntos en elecciones de Coahuila PRI y UDC, y Morena con PT; PAN y Verde van solos

Martínez García exhortó también a las dependencias federales a transparentar los ingresos obtenidos por estas exportaciones, especialmente las dirigidas a Cuba, así como el destino de los recursos y su relación con la política nacional de precios de los combustibles. De igual forma, pidió un análisis sobre el impacto de estas operaciones en la soberanía energética del país y en el precio final de las gasolinas que pagan las y los mexicanos.

La legisladora subrayó que su propuesta no busca cuestionar las relaciones diplomáticas o comerciales de México con otros países, sino garantizar el derecho de la ciudadanía a conocer cómo se administra una riqueza estratégica nacional y si su gestión contribuye a mitigar —o, por el contrario, a incrementar— el alto costo de los combustibles.

TE PUEDE INTERESAR: Instala Antonio Attolini módulo de Atención Ciudadana en Torreón para denuncias de abuso de autoridad

Finalmente, recordó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los hidrocarburos son propiedad de la nación y que su aprovechamiento debe orientarse al beneficio del pueblo de México, por lo que la política energética, dijo, debe priorizar el abastecimiento interno, la estabilidad de precios y el fortalecimiento de la soberanía energética nacional.