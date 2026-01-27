Verónica Martínez, diputada de Coahuila, solicita transparencia sobre exportaciones de petróleo en 2024 y 2025

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 27 enero 2026
    Verónica Martínez, diputada de Coahuila, solicita transparencia sobre exportaciones de petróleo en 2024 y 2025
    La legisladora pidió transparentar las condiciones de precio bajo las cuales se realizaron las exportaciones. FOTO: CORTESÍA

Se solicita detallar los volúmenes de petróleo crudo y combustibles refinados exportados, desglosados por país de destino

La diputada federal Verónica Martínez García solicitó a los titulares de la Secretaría de Energía (Sener), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Petróleos Mexicanos (Pemex) informar de manera detallada sobre la cantidad de petróleo exportado durante los años 2024 y 2025, en particular hacia Cuba, así como las condiciones de precio bajo las cuales se realizaron dichas operaciones.

Mediante un Punto de Acuerdo, la legisladora pidió que se especifiquen los volúmenes de petróleo crudo y combustibles refinados exportados en ambos años, desglosados por país de destino; además de la base legal, administrativa y contractual que autorizó dichas exportaciones. Asimismo, solicitó que se expliquen los criterios técnicos y económicos empleados para priorizar la exportación frente al abastecimiento del mercado interno.

TE PUEDE INTERESAR: Van juntos en elecciones de Coahuila PRI y UDC, y Morena con PT; PAN y Verde van solos

Martínez García exhortó también a las dependencias federales a transparentar los ingresos obtenidos por estas exportaciones, especialmente las dirigidas a Cuba, así como el destino de los recursos y su relación con la política nacional de precios de los combustibles. De igual forma, pidió un análisis sobre el impacto de estas operaciones en la soberanía energética del país y en el precio final de las gasolinas que pagan las y los mexicanos.

La legisladora subrayó que su propuesta no busca cuestionar las relaciones diplomáticas o comerciales de México con otros países, sino garantizar el derecho de la ciudadanía a conocer cómo se administra una riqueza estratégica nacional y si su gestión contribuye a mitigar —o, por el contrario, a incrementar— el alto costo de los combustibles.

TE PUEDE INTERESAR: Instala Antonio Attolini módulo de Atención Ciudadana en Torreón para denuncias de abuso de autoridad

Finalmente, recordó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los hidrocarburos son propiedad de la nación y que su aprovechamiento debe orientarse al beneficio del pueblo de México, por lo que la política energética, dijo, debe priorizar el abastecimiento interno, la estabilidad de precios y el fortalecimiento de la soberanía energética nacional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Petróleo
exportaciones

Localizaciones


Coahuila

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Un embudo para la renovación

Un embudo para la renovación
true

El sentimiento de los timados
true

POLITICÓN: Ahogada en deudas, ¿AHMSA todavía será negocio?
Autoridades solicitan el apoyo ciudadano para aportar información que ayude a su localización.

Más de tres meses sin rastro de Edgar Reyna Luna en Saltillo
General Motors tiene una participación de 17.2 por ciento en el mercado interno de Estados Unidos, reportó para 2025.

Ganancias netas de GM Global caen 53.37% en 2025; ventas totales crecen en Norteamérica

José Guadalupe Chávez Baeza, primer jugador firmado en la historia de Saraperos de Saltillo, falleció este martes a los 76 años.

Fallece José Guadalupe Chávez Baeza, primer jugador firmado por Saraperos de Saltillo
true

El gobierno de Trump miente con descaro. El Congreso debe actuar
Los reproductores de música digitales y las cámaras se han remplazado en gran medida por teléfonos inteligentes.

Qué hacer con ese cajón lleno de aparatos viejos