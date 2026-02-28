Verónica Martínez solicita licencia para enfocarse en trabajo territorial en Coahuila
Diputada deja temporalmente la curul, afirma que decisión fue tomada para enfocarse en necesidades sociales
TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de enfocar su atención en las necesidades sociales y en la agenda de su partido, la diputada federal Verónica Martínez García formalizó su solicitud de licencia ante el Congreso de la Unión.
La representante coahuilense explicó que su salida temporal de la Cámara de Diputados responde a la prioridad que otorga al bienestar de Torreón y del estado.
“Aquí están mis raíces y mis mayores lecciones de vida. Mi compromiso con este suelo me impulsa a dejar el escritorio para volver de lleno a la actividad presencial”, expresó.
Señaló que la etapa actual de su organización política demanda un liderazgo presente y constante, haciendo del trabajo territorial su principal eje de acción inmediata.
“Estaré en el territorio, presente en cada colonia y ejido, atendiendo personalmente las inquietudes de las familias coahuilenses”, afirmó.
Martínez también agradeció la confianza de su partido durante su paso por la LXVI Legislatura, experiencia que calificó como gratificante y llena de aprendizajes institucionales.
Finalmente, subrayó que, aunque deja la curul, la defensa de los recursos y las causas ciudadanas que inició en la capital del país continuará con la misma determinación, ahora desde la cercanía de la gestión directa en su estado.