Verónica Martínez solicita licencia para enfocarse en trabajo territorial en Coahuila

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de enfocar su atención en las necesidades sociales y en la agenda de su partido, la diputada federal Verónica Martínez García formalizó su solicitud de licencia ante el Congreso de la Unión.

La representante coahuilense explicó que su salida temporal de la Cámara de Diputados responde a la prioridad que otorga al bienestar de Torreón y del estado.

“Aquí están mis raíces y mis mayores lecciones de vida. Mi compromiso con este suelo me impulsa a dejar el escritorio para volver de lleno a la actividad presencial”, expresó.

Señaló que la etapa actual de su organización política demanda un liderazgo presente y constante, haciendo del trabajo territorial su principal eje de acción inmediata.