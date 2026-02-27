Regidores solicitan licencia rumbo al 2026; administración descarta parálisis

TORREÓN, COAHUILA. — El Cabildo de Torreón registró hoy las primeras bajas temporales de cara a las elecciones de 2026. Los ediles Ximena Villarreal Blake (indefinida) y Luis Ortiz Zorrilla (15 días) presentaron sus renuncias al cargo, cumpliendo con los términos que marca la legislación vigente.

Román Alberto Cepeda, alcalde de la ciudad, destacó que estas salidas son propias de los tiempos políticos. “La administración no se detiene por inquietudes electorales”, afirmó, tras mencionar que el resto del gabinete tiene hasta las 24:00 horas del 28 de febrero para decidir si se separan de sus puestos.

TE PUEDE INTERESAR: Entrega Alcalde de Torreón techumbre y áreas deportivas rehabilitadas

El proceso para cubrir las regidoras seguirá los canales legales para no afectar las sesiones de Cabildo. Cepeda enfatizó que la ruta de trabajo en temas críticos como crecimiento económico y cultura sigue trazada y con operatividad garantizada.

Para cerrar, el edil reiteró que el municipio operará bajo blindaje electoral, ajustando programas sociales y proyectos de infraestructura para evitar infracciones legales, asegurando que el servicio a la ciudadanía no se verá comprometido por la efervescencia política.