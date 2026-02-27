Regidores solicitan licencia rumbo al 2026; administración descarta parálisis

Coahuila
/ 27 febrero 2026
    Regidores solicitan licencia rumbo al 2026; administración descarta parálisis
    El resto del gabinete tiene hasta el 28 de febrero para decidir si se separa del cargo. SANDRA GÓMEZ

Las regidoras Ximena Villarreal Blake y Luis Ortiz Zorrilla solicitaron licencia a sus cargos.

TORREÓN, COAHUILA. — El Cabildo de Torreón registró hoy las primeras bajas temporales de cara a las elecciones de 2026. Los ediles Ximena Villarreal Blake (indefinida) y Luis Ortiz Zorrilla (15 días) presentaron sus renuncias al cargo, cumpliendo con los términos que marca la legislación vigente.

Román Alberto Cepeda, alcalde de la ciudad, destacó que estas salidas son propias de los tiempos políticos. “La administración no se detiene por inquietudes electorales”, afirmó, tras mencionar que el resto del gabinete tiene hasta las 24:00 horas del 28 de febrero para decidir si se separan de sus puestos.

TE PUEDE INTERESAR: Entrega Alcalde de Torreón techumbre y áreas deportivas rehabilitadas

El proceso para cubrir las regidoras seguirá los canales legales para no afectar las sesiones de Cabildo. Cepeda enfatizó que la ruta de trabajo en temas críticos como crecimiento económico y cultura sigue trazada y con operatividad garantizada.

Para cerrar, el edil reiteró que el municipio operará bajo blindaje electoral, ajustando programas sociales y proyectos de infraestructura para evitar infracciones legales, asegurando que el servicio a la ciudadanía no se verá comprometido por la efervescencia política.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

