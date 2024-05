Víctor Manuel Pérez Ocampo: el profesor que sembró la semilla de la libertad en los estudiantes del Ateneo Fuente de Saltillo

Al mismo tiempo en que realizaba sus estudios, se dedicó a jugar fútbol americano: primero en el equipo del Ateneo y posteriormente para la liga mayor de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), que entonces se hacía llamar “Vaqueros de la UAdeC”.

Ingresó a la Escuela de Ciencias de la Comunicación fundada por el ex director del Ateneo, Armando Fuentes Aguirre “Catón”, conformando la primera generación de comunicólogos.

“Ya a partir de ahí me quedé a trabajar en Saltillo, en 1988 ingreso al Ateneo Fuente, pero primero como Coordinador Deportivo, yo fui el fundador, ya que se abrió el departamento y me dieron clases de educación física, después concursé para cátedras como Lectura y Redacción, Sociología, Análisis de Estructuras Sociales, hasta que me ubicaron en Historia de México Historia Universal”, comentó en entrevista para VANGUARDIA.

EN LA FCC GANÓ EL PRIMER LUGAR

Para el año 1999 se creó el primer programa de maestría en la ahora Facultad de Ciencias de la Comunicación y se sumó como estudiante de la primera generación, donde tuvo la oportunidad de ganar el primer lugar académico.