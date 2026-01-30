Videovigilancia fortalece seguridad en Ramos Arizpe; suman cerca de 300 cámaras y 15 detenciones

RAMOS ARIZPE, COAH.- Gracias al fortalecimiento del sistema de videovigilancia en Ramos Arizpe, con la incorporación de más cámaras que hoy suman cerca de 300 dispositivos distribuidos en distintos puntos del municipio, se ha logrado la detención de alrededor de 15 personas relacionadas con diversos hechos delictivos, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El edil destacó que esta estrategia ha permitido una vigilancia más eficiente y permanente, particularmente en cruces automovilísticos de alta afluencia y zonas estratégicas de diferentes sectores de la ciudad, lo que ha contribuido a inhibir conductas delictivas y a fortalecer la prevención.

TECNOLOGÍA Y MONITOREO EN TIEMPO REAL

Gutiérrez Merino subrayó que, con el respaldo del Gobernador Manolo Jiménez, se han intensificado las acciones para mejorar la capacidad de respuesta de las corporaciones de seguridad, mediante el uso de monitoreo en tiempo real que facilita la identificación de conductas sospechosas y el seguimiento oportuno de incidentes.

“Con el apoyo del Gobernador Manolo Jiménez seguimos fortaleciendo las acciones para mejorar la capacidad de respuesta de las corporaciones de seguridad y la prevención del delito, al contar con monitoreo en tiempo real que facilita la identificación de conductas sospechosas y el seguimiento oportuno de incidentes”, señaló el alcalde.

La conexión directa del C2 municipal con el C4 estatal ha sido clave para lograr detenciones en flagrancia, lo que representa un avance significativo en la protección del patrimonio y el orden público en Ramos Arizpe.

DETENCIONES DERIVADAS DEL C2

Entre los casos recientes, personal del C2 detectó a José “N”, quien presuntamente ingresó de manera irregular a un negocio ubicado en el bulevar Miguel Ramos Arizpe, en su cruce con bulevar Las Torres, activándose de inmediato el protocolo de atención. Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para realizar su detención y ponerlo a disposición del Ministerio Público.

En otro hecho, se observó a Enrique “N” cortando cableado en la parte superior de un establecimiento localizado en el cruce de los bulevares Manuel Acuña y Miguel Ramos Arizpe, logrando su detención inmediata y su puesta a disposición de la autoridad correspondiente.

Asimismo, en el puente sobre la carretera 40, en su cruce con la carretera a Los Pinos, se detectó a dos personas realizando actos de graffiti. Tras el despliegue de unidades, se logró la detención de Daniel “N”, de 18 años, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público, así como de Carlo “N”, menor de edad, turnado al Ministerio Público especializado en adolescentes.