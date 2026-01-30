‘Revocación de mandato no es viable para el próximo año’, asegura consejera Dania Ravel en visita a Coahuila

Durante una visita a Saltillo, la consejera del Instituto Nacional Electoral, Dania Ravel, quien ofreció la conferencia “Educación ciudadana: de la desafección política al compromiso cívico”, subrayó ante la prensa estar en contra de que los procesos de revocación de mandato se lleven a cabo al menos el siguiente año, pues dicha determinación podría entorpecer el adecuado desarrollo de otras elecciones.

Mientras que desde las cámaras aún no se define la reforma que implicaría la realización de procesos de revocación de mandato, la consejera adelantó su postura en contra de que este procedimiento se realice de forma concurrente el siguiente año, ya que se empataría con otros procesos electorales, lo que podría complicar su organización.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: amparo del 31 de enero podría reabrir caso de Elisa Loyo tras 17 años

“Justamente lo que estamos diciendo es que estamos buscando que se separe incluso la elección judicial. No es lo óptimo, no es lo ideal. Hablando de cuestiones operativas, va a ser muy complejo”, señaló.

“El siguiente año tenemos muchas elecciones, no solamente federales, sino también de congresos locales, ayuntamientos y gubernaturas. Tener esa concurrencia no es lo óptimo, no es lo correcto y podría complicar mucho los trabajos”, dijo.