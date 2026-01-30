‘Revocación de mandato no es viable para el próximo año’, asegura consejera Dania Ravel en visita a Coahuila
La consejera advierte que podría complicar la organización de otros procesos electorales
Durante una visita a Saltillo, la consejera del Instituto Nacional Electoral, Dania Ravel, quien ofreció la conferencia “Educación ciudadana: de la desafección política al compromiso cívico”, subrayó ante la prensa estar en contra de que los procesos de revocación de mandato se lleven a cabo al menos el siguiente año, pues dicha determinación podría entorpecer el adecuado desarrollo de otras elecciones.
Mientras que desde las cámaras aún no se define la reforma que implicaría la realización de procesos de revocación de mandato, la consejera adelantó su postura en contra de que este procedimiento se realice de forma concurrente el siguiente año, ya que se empataría con otros procesos electorales, lo que podría complicar su organización.
“Justamente lo que estamos diciendo es que estamos buscando que se separe incluso la elección judicial. No es lo óptimo, no es lo ideal. Hablando de cuestiones operativas, va a ser muy complejo”, señaló.
“El siguiente año tenemos muchas elecciones, no solamente federales, sino también de congresos locales, ayuntamientos y gubernaturas. Tener esa concurrencia no es lo óptimo, no es lo correcto y podría complicar mucho los trabajos”, dijo.
Respecto al proceso que se avecina y que tiene como fecha de jornada el 7 de junio, señaló que en Coahuila los procesos electorales anteriores han sido encabezados por personal altamente capacitado, que ha logrado superar retos importantes y ha tenido una participación destacada a nivel nacional, además de que el INE ya se encuentra listo para proporcionar las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo del proceso.
“Estamos ya muy en vísperas del proceso electoral local, pero ayer tuvimos una reunión en la que hablamos de la coordinación con el Estado en materia de seguridad; hay mucha comunicación tanto en la junta local como en el órgano local”, indicó.
En su visita, la consejera realizó, además de la conferencia magistral, un taller coordinado por la organización Albanta y las autoridades electorales, sobre la importancia del involucramiento de la ciudadanía en los asuntos públicos, más allá de las afiliaciones y participaciones partidistas, desde la óptica de que los candidatos se convierten en tomadores de decisiones.
En dicho taller, al que acudieron organizaciones y actores políticos, se mostraron alternativas para que los ciudadanos promuevan proyectos que abonen a que más personas se interesen en temas que definen el rumbo de las comunidades, del estado y del país.
“Y es para que las personas hagan precisamente proyectos que tienen que ver con la participación ciudadana”, dijo.