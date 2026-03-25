Vigilancia se mantendrá en las cinco regiones de Coahuila durante Semana Santa; destaca fiscal cateos en Torreón

Federico Fernández Montañez, fiscal general del estado, informó que la prioridad es que las familias se sientan seguras. “La prioridad es que la gente que vacacionemos aquí... se sienta en paz, se sientan en armonía, en libertad”, puntualizó el funcionario.

El Gobierno de Coahuila desplegará un operativo de seguridad de 10 mil efectivos para el periodo vacacional de Semana Santa, con el objetivo de garantizar la paz en carreteras, zonas turísticas y áreas urbanas de las cinco regiones del estado.

Como parte de los resultados previos al periodo vacacional, el fiscal destacó un cateo en el fraccionamiento Villas San Ángel, en Torreón, donde se aseguraron 23 kilogramos de mariguana, 3 de cristal y armamento largo y corto.

“Tenemos los mejores índices de seguridad, el estado más seguro. Pero eso no quiere decir que no estemos alerta, que no pasen cosas”, declaró Fernández Montañez tras la reunión de seguridad con el alcalde de Saltillo, Javier Díaz.

El fiscal enfatizó que el mensaje para quienes intenten delinquir es contundente. “Se previene todo y, cuando pasa algo, el mensaje tiene que ser bien contundente para que toda esta gente... diga: híjole, ahí va a haber una sanción determinante”, advirtió.

Respecto a la vigilancia aérea, confirmó que el estado dispondrá de dos helicópteros para patrullajes, además de gestionar apoyo con fuerzas federales. “Son 2 helicópteros, 2 aeronaves que van a estar por parte del gobierno del estado”, detalló.

La estrategia incluye la instalación de filtros de seguridad con códigos QR para que los ciudadanos puedan realizar quejas o sugerencias en tiempo real. “Los filtros están para apoyar cualquier queja, sugerencia u observación; ahí la van a poder hacer”, explicó.

Finalmente, el fiscal hizo un llamado a no descuidar la vigilancia en las colonias ante la salida de viajeros. “Tenemos que enfocarnos también mucho en cuidar las zonas de casa habitación por la gente que sale de vacaciones”, concluyó.