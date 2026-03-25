Vigilancia se mantendrá en las cinco regiones de Coahuila durante Semana Santa; destaca fiscal cateos en Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 25 marzo 2026
    Vigilancia se mantendrá en las cinco regiones de Coahuila durante Semana Santa; destaca fiscal cateos en Torreón
    Un total de 10 mil elementos de seguridad vigilarán carreteras y lugares turísticos de Coahuila para garantizar la tranquilidad de coahuilenses y visitantes. OMAR SAUCEDO

El Fiscal destacó un cateo en Torreón, en el fraccionamiento Villas San Ángel, donde se aseguraron 23 kg de mariguana, 3 kg de cristal y diversas armas largas y cortas

El Gobierno de Coahuila desplegará un operativo de seguridad de 10 mil efectivos para el periodo vacacional de Semana Santa, con el objetivo de garantizar la paz en carreteras, zonas turísticas y áreas urbanas de las cinco regiones del estado.

Federico Fernández Montañez, fiscal general del estado, informó que la prioridad es que las familias se sientan seguras. “La prioridad es que la gente que vacacionemos aquí... se sienta en paz, se sientan en armonía, en libertad”, puntualizó el funcionario.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/pan-coahuila-lanza-convocatoria-y-abre-candidaturas-ciudadanas-para-diputados-BH19690274

Como parte de los resultados previos al periodo vacacional, el fiscal destacó un cateo en el fraccionamiento Villas San Ángel, en Torreón, donde se aseguraron 23 kilogramos de mariguana, 3 de cristal y armamento largo y corto.

“Tenemos los mejores índices de seguridad, el estado más seguro. Pero eso no quiere decir que no estemos alerta, que no pasen cosas”, declaró Fernández Montañez tras la reunión de seguridad con el alcalde de Saltillo, Javier Díaz.

El fiscal enfatizó que el mensaje para quienes intenten delinquir es contundente. “Se previene todo y, cuando pasa algo, el mensaje tiene que ser bien contundente para que toda esta gente... diga: híjole, ahí va a haber una sanción determinante”, advirtió.

Respecto a la vigilancia aérea, confirmó que el estado dispondrá de dos helicópteros para patrullajes, además de gestionar apoyo con fuerzas federales. “Son 2 helicópteros, 2 aeronaves que van a estar por parte del gobierno del estado”, detalló.

La estrategia incluye la instalación de filtros de seguridad con códigos QR para que los ciudadanos puedan realizar quejas o sugerencias en tiempo real. “Los filtros están para apoyar cualquier queja, sugerencia u observación; ahí la van a poder hacer”, explicó.

Finalmente, el fiscal hizo un llamado a no descuidar la vigilancia en las colonias ante la salida de viajeros. “Tenemos que enfocarnos también mucho en cuidar las zonas de casa habitación por la gente que sale de vacaciones”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Blindaje
Seguridad
Semana Santa

Localizaciones


Coahuila

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Jesús Berino Granados, secretario general adjunto de la CTM.

CTM plantea aumento salarial del 20% para trabajadores de General Motors en Ramos Arizpe
El fenómeno del padre Chuy Pedro en El Chapulín (o cómo convertir un sermón en terapia para mil saltillenses)

El fenómeno del padre Chuy Pedro en El Chapulín (o cómo convertir un sermón en terapia para mil saltillenses)

El Viernes Santo se realizará el Viacrucis viviente, evento central.

Anuncian programa de Semana Santa 2026 en la Parroquia del Ojo de Agua, en Saltillo
Además de Coahuila y Nuevo León, son otros 12 estados los que presentan el mismo pronóstico.

Advierte Conagua riesgo alto de incendios en región Saltillo-Monterrey
Tema incómodo para la Presidenta

Tema incómodo
La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que Coahuila podría verse afectado por la presión de Estados Unidos para cumplir con el tratado de aguas, en un contexto marcado por la sequía en el norte del país.

Coahuila puede verse afectados por la entrega de agua a EU: Sheinbaum
Las 10 mejores historias de restaurantes en Saltillo: Vía Napoli, comida italiana

Las 10 mejores historias de restaurantes en Saltillo: Vía Napoli, comida italiana
Las 10 mejores historias de restaurantes en Saltillo: Mare Mestiza y su comida típica

Las 10 mejores historias de restaurantes en Saltillo: Mare Mestiza y su comida típica