Villa de Cloete: consternación en la Región Carbonífera por suicidio de joven reportero

Coahuila
/ 10 febrero 2026
    Paramédicos confirmaron que el comunicador ya no contaba con signos vitales. FOTO: VANGUARDIA/FACEBOOK

Autoridades investigan el fallecimiento de Julio Olvera, localizado en el patio de su domicilio en el municipio de Sabinas

SABINAS, COAH.- La tarde de este martes fue localizado sin vida el comunicador Julio Olvera en el patio de su domicilio, ubicado en la calle Bruno Rosales, en el Barrio 2 de la Villa de Cloete, lo que generó una inmediata movilización de corporaciones de auxilio y autoridades de investigación.

El hallazgo fue realizado por familiares del reportero, quienes al no obtener respuesta de su parte solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes tras una valoración confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

$!El joven era ampliamente identificado por su labor informativa en la región.
El joven era ampliamente identificado por su labor informativa en la región. FOTO: VANGUARDIA/FACEBOOK

Elementos de la Fiscalía General del Estado procedieron a acordonar el inmueble para permitir el ingreso de personal de servicios periciales, quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios como parte de la investigación.

Una vez concluidos los trabajos en el lugar, el cuerpo fue trasladado a una funeraria de la localidad, donde se le practicará la necropsia de ley que permitirá determinar de manera oficial la causa del fallecimiento.

$!La palabra Fin que puse hace unos días en su cuenta, causó inquietud.
La palabra Fin que puse hace unos días en su cuenta, causó inquietud. FOTO: VANGUARDIA/FACEBOOK

De forma extraoficial trascendió que, horas antes de ser localizado, en la cuenta personal del comunicador apareció una publicación con la palabra “Fin”, lo que llamó la atención de personas cercanas tras conocerse la noticia. Esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

El fallecimiento de Julio Olvera ha provocado expresiones de consternación y mensajes de condolencia entre integrantes del gremio periodístico y habitantes de la región carbonífera, donde era ampliamente conocido por su labor informativa.

$!Juan Olvera publicó en su red social el problema que tuvo con los administradores de la página donde colaboraba.
Juan Olvera publicó en su red social el problema que tuvo con los administradores de la página donde colaboraba. FOTO: VANGUARDIA/FACEBOOK

Queda en su cuenta personal de Facebook, Juan E. Olvera la publicación escueta con la palabra “fin” de hace dos días, que presagiaba el hecho y el largo post en el que acusaba a dos administradores de un medio de noticias de Nueva Rosita, dando nombre y apellido; de abusar de su trabajo y amenazarlo.

