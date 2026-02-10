Villa de Cloete: consternación en la Región Carbonífera por suicidio de joven reportero

SABINAS, COAH.- La tarde de este martes fue localizado sin vida el comunicador Julio Olvera en el patio de su domicilio, ubicado en la calle Bruno Rosales, en el Barrio 2 de la Villa de Cloete, lo que generó una inmediata movilización de corporaciones de auxilio y autoridades de investigación. El hallazgo fue realizado por familiares del reportero, quienes al no obtener respuesta de su parte solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes tras una valoración confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Fiscalía General del Estado procedieron a acordonar el inmueble para permitir el ingreso de personal de servicios periciales, quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios como parte de la investigación. Una vez concluidos los trabajos en el lugar, el cuerpo fue trasladado a una funeraria de la localidad, donde se le practicará la necropsia de ley que permitirá determinar de manera oficial la causa del fallecimiento.

De forma extraoficial trascendió que, horas antes de ser localizado, en la cuenta personal del comunicador apareció una publicación con la palabra "Fin", lo que llamó la atención de personas cercanas tras conocerse la noticia. Esta información no ha sido confirmada por las autoridades. El fallecimiento de Julio Olvera ha provocado expresiones de consternación y mensajes de condolencia entre integrantes del gremio periodístico y habitantes de la región carbonífera, donde era ampliamente conocido por su labor informativa.