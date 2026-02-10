Claudia Parra Saucedo asume la presidencia de AMPI Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), sección Piedras Negras, designó a Claudia Esther Parra Saucedo como presidenta del organismo, cargo que asumirá formalmente durante el presente año, con el compromiso de fortalecer la profesionalización del sector y consolidar alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo inmobiliario de la ciudad.

Durante su presentación, la nueva dirigente expresó su orgullo por encabezar una institución con más de 70 años de trayectoria a nivel nacional, y subrayó que asumir la presidencia representa una gran responsabilidad respaldada por una organización sólida, enfocada en la capacitación y el crecimiento de sus agremiados.

Parra Saucedo dio a conocer que su plan de trabajo estará basado en tres ejes fundamentales. El primero es la capacitación continua, con el objetivo de mantener actualizados a los profesionales inmobiliarios y fortalecer la confianza de clientes y colegas.

El segundo eje contempla la generación de alianzas estratégicas con autoridades de los tres niveles de gobierno, así como con organismos públicos y privados, para facilitar la comercialización de inmuebles y generar beneficios directos a la ciudadanía.

Finalmente, el tercer eje se centra en la certeza jurídica y la atracción de inversión, promoviendo la colaboración con notarios, valuadores e inversionistas para posicionar a Piedras Negras como una ciudad atractiva para proyectos de vivienda y desarrollo inmobiliario.

En su mensaje, la presidenta electa destacó también la participación creciente de las mujeres en el sector inmobiliario, aportando una visión sensible y detallada, aunque recalcó que hombres y mujeres cuentan con las mismas capacidades para integrar equipos sólidos y eficientes.

La toma de protesta de la nueva mesa directiva de AMPI Piedras Negras se llevará a cabo el próximo jueves 12 de febrero, a las 16:00 horas, en el auditorio de la Universidad de Administración, Contabilidad y Derecho, ubicado en la avenida 16 de Septiembre.

Durante el evento se integrarán nuevos asociados, entre ellos notarios, valuadores, desarrolladores e inmobiliarias locales.