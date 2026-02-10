Claudia Parra Saucedo asume la presidencia de AMPI Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 10 febrero 2026
    Claudia Parra Saucedo asume la presidencia de AMPI Piedras Negras
    Claudia Esther Parra Saucedo durante su presentación como presidenta electa de AMPI Piedras Negras. FOTO: VANGUARDIA/Josué Rodríguez

La nueva dirigente impulsará capacitación, alianzas estratégicas y certeza jurídica en el sector inmobiliario

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), sección Piedras Negras, designó a Claudia Esther Parra Saucedo como presidenta del organismo, cargo que asumirá formalmente durante el presente año, con el compromiso de fortalecer la profesionalización del sector y consolidar alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo inmobiliario de la ciudad.

Durante su presentación, la nueva dirigente expresó su orgullo por encabezar una institución con más de 70 años de trayectoria a nivel nacional, y subrayó que asumir la presidencia representa una gran responsabilidad respaldada por una organización sólida, enfocada en la capacitación y el crecimiento de sus agremiados.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Alito al Sazón’ lleva sabor y alegría al Club de los Abuelos

Parra Saucedo dio a conocer que su plan de trabajo estará basado en tres ejes fundamentales. El primero es la capacitación continua, con el objetivo de mantener actualizados a los profesionales inmobiliarios y fortalecer la confianza de clientes y colegas.

El segundo eje contempla la generación de alianzas estratégicas con autoridades de los tres niveles de gobierno, así como con organismos públicos y privados, para facilitar la comercialización de inmuebles y generar beneficios directos a la ciudadanía.

Finalmente, el tercer eje se centra en la certeza jurídica y la atracción de inversión, promoviendo la colaboración con notarios, valuadores e inversionistas para posicionar a Piedras Negras como una ciudad atractiva para proyectos de vivienda y desarrollo inmobiliario.

En su mensaje, la presidenta electa destacó también la participación creciente de las mujeres en el sector inmobiliario, aportando una visión sensible y detallada, aunque recalcó que hombres y mujeres cuentan con las mismas capacidades para integrar equipos sólidos y eficientes.

TE PUEDE INTERESAR: Bajo la lupa clubes Green’s en Coahuila: fiscal advierte ‘línea delgada’ entre lo legal y lo ilícito

La toma de protesta de la nueva mesa directiva de AMPI Piedras Negras se llevará a cabo el próximo jueves 12 de febrero, a las 16:00 horas, en el auditorio de la Universidad de Administración, Contabilidad y Derecho, ubicado en la avenida 16 de Septiembre.

Durante el evento se integrarán nuevos asociados, entre ellos notarios, valuadores, desarrolladores e inmobiliarias locales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Liderazgo
Empresas
Frontera Estados Unidos-México

Localizaciones


Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Mano amiga

Mano amiga
true

Bad Bunny: Un mensaje de paz que contrasta con el divisionismo de Trump
true

POLITICÓN: ¿Apertura o simulación? Movimiento Ciudadano en Coahuila abre ‘casting’ de candidaturas ciudadanas
La SICT considera importante la conectividad interna en un proyecto de la talla del tren de pasajeros.

SICT: tren de pasajeros tendrá más viajes Saltillo-Monterrey; obra arranca ‘en próximos días’
Los funcionarios de Trump han dicho que sus políticas energéticas han sido dictadas por la creciente demanda de energía.

Expertos condenan la agenda antiambiental de Trump
Ricardo Trevilla explicó que el permiso expedido es para utilizar ametralladoras de los calibres 7.62 y 5.56.

Autoriza Defensa a Coahuila usar armas de uso exclusivo del Ejército
Un nuevo estudio a gran escala aporta pruebas de los beneficios cognitivos del café y el té, si tienen cafeína y se consumen con moderación.

De 2 a 3 tazas de café al día pueden reducir el riesgo de demencia, pero no si es descafeinado
El gobierno de Nicaragua ha eliminado recientemente la exención de visa para ciudadanos de Cuba, cerrando una ruta clave hacia Estados Unidos.

Nicaragua bloquea una popular ruta de Cuba hacia EU