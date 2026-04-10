Vinculan a proceso a dos personas por posesión de más de 16 kilos de cocaína en Frontera, Coahuila

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Coahuila de Zaragoza, obtuvo la vinculación a proceso en contra de Paul “N” y Alejandra “N”, por su probable participación en un delito contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de cocaína. De acuerdo con la carpeta de investigación, la Fiscalía Federal en la entidad recibió, mediante un Informe Policial Homologado (IPH), la puesta a disposición de ambas personas por parte de la Fiscalía General del Estado.

Los detenidos fueron asegurados durante la ejecución de una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Ampliación Occidental, en Ciudad Frontera, Coahuila. Durante la intervención, las autoridades lograron el aseguramiento de 16 kilos 114 gramos 400 miligramos de clorhidrato de cocaína, sustancia presuntamente vinculada con actividades ilícitas en materia de narcóticos.

Tras reunir los datos de prueba suficientes, el Ministerio Público Federal (MPF) solicitó audiencia inicial con detenido, en la que un juez de Control determinó la vinculación a proceso de ambos imputados. Como medida cautelar, se les impuso prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria. Cabe señalar que, conforme al principio de presunción de inocencia, las personas imputadas serán consideradas inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente. Con estas acciones, la FGR en Coahuila reiteró su compromiso con la sociedad en la investigación y persecución de los delitos del orden federal, e invitó a la ciudadanía a denunciar de manera anónima las 24 horas del día, los 365 días del año, a través de los números telefónicos disponibles en las distintas regiones del estado, así como mediante el correo electrónico institucional.

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