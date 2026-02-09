Violencia política contra mujeres se concentra en municipios: Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, desde Coahuila

La presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, Alma Alonso Valdivia, señaló que la violencia política en razón de género ha dejado de ser un fenómeno normalizado para convertirse en una resistencia sistémica frente al avance de las mujeres en los espacios de toma de decisiones.

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Sancionadas, la mayor parte de estas agresiones se concentra en el ámbito más cercano a la ciudadanía: el municipal, donde se registra el 70 por ciento de las sanciones a nivel nacional.

“El estado con más denuncias es Oaxaca. En le caso de Coahuila, no se está en número rojos”, dijo.

El incremento de este tipo de violencia, explicó, está estrechamente ligado a los avances legislativos en materia de igualdad. Alma Alonso indicó que, a partir de la reforma de paridad de 2014 y la de “paridad en todo” de 2019, el sistema patriarcal ha generado una resistencia ante la pérdida de espacios que tradicionalmente ocupaban los hombres.

“Esta resistencia se manifiesta a través de agresiones que buscan incidir en la toma de decisiones o inhibir la participación política de las mujeres”, sostuvo.

LIDERA EL SUR EL REGISTRO NACIONAL

A nivel federal, el registro que alimenta el Instituto Nacional Electoral (INE) identifica a Oaxaca como la entidad con el mayor número de personas sancionadas. Esta situación se atribuye, en gran medida, a su geografía y a que más de 470 municipios se rigen bajo el sistema de usos y costumbres, lo que genera dinámicas complejas para la participación femenina.

“Después de Oaxaca, los estados de Veracruz y Chiapas también ocupan los primeros lugares en incidencia de violencia política”, dijo.

SIN ‘FOCOS ROJOS’

En cuanto al panorama local, la presidenta indicó que Coahuila no se encuentra actualmente en un foco rojo, en comparación con otras entidades del norte del país como Chihuahua o Sonora. Aseguró que, a pesar de contar con procesos electorales constantes, la entidad ha logrado mantener niveles de control, aunque se mantiene un monitoreo preventivo.

Se enfatizó que el trabajo de las redes de mujeres candidatas y electas no solo se limita a lo que ya es cosa juzgada, sino que opera bajo un esquema de atención y acompañamiento preventivo antes de que las víctimas decidan denunciar.

MONITOREO CONSTANTE

La nueva Comisión y las redes de mujeres del IEC tienen como objetivo principal el monitoreo constante y la orientación a las víctimas. El programa operativo busca atender las causas antes de que escalen, proporcionando un espacio de acercamiento para las mujeres que enfrentan hostigamiento en el ejercicio de su cargo o durante sus candidaturas. Y fue durante la mañana de este lunes que se hizo la instalación.

“En muchísimos casos las mujeres no denuncian, pero sí sabemos que existen situaciones y las podemos ir monitoreando”, expresó la presidenta durante la presentación, al subrayar que la lucha contra la violencia política en razón de género es una tarea preventiva que involucra a servidores públicos, ciudadanía y medios de comunicación.