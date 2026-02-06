Concentra el poniente de Ramos Arizpe reportes por violencia de género

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 6 febrero 2026
    Concentra el poniente de Ramos Arizpe reportes por violencia de género
    La colonia Analco es uno de los sectores de Ramos Arizpe que acapara los casos de violencia de género. FOTO: ESPECIAL

El Instituto Municipal de la Mujer atiende 40 casos en solo cuatro días

RAMOS ARIZPE, COAH.- Durante los primeros cuatro días de febrero, Ramos Arizpe ha registrado una importante actividad en la atención de violencia de género. Gabriela Chávez Zamora, directora del Instituto Municipal de la Mujer, informó que se han atendido aproximadamente 40 casos en este periodo.

La funcionaria detalló que la problemática se concentra principalmente en el sector poniente. Colonias como Valle Poniente, Cactus, Parajes del Valle y Analco presentan la mayor afluencia de mujeres que acuden a denunciar agresiones físicas y psicológicas.

TE PUEDE INTERESAR: Familia denuncia intento de despojo con maquinaria pesada en el Centro de Saltillo

“Seguimos con el tema de violencia hacia la mujer que sí está muy enfocado, como lo hemos reiterado, es más afluencia de mujeres en el sector poniente”, declaró Chávez Zamora sobre la situación geográfica de los reportes.

VIOLENCIA FÍSICA Y ECONÓMICA

La directora señaló que, además de los maltratos físicos, la violencia económica ha cobrado relevancia en las consultas. “Un 20 por ciento es la afluencia de mujeres que están denunciando que están pasando por una situación de violencia económica”, puntualizó.

Ante la gravedad de algunos incidentes, el protocolo de atención ha requerido traslados médicos de urgencia. “Desafortunadamente son mujeres que a veces tenemos la necesidad de trasladarlas a una instancia de salud porque llegan con agresiones físicas”, explicó.

Como estrategia de prevención, el Ayuntamiento encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez impulsa programas educativos. Entre ellos destaca la Preparatoria abierta, descrita como “una herramienta más para que ellas tengan más remuneración de salario y puedan crecer”.

TE PUEDE INTERESAR: Definen contingentes para la marcha del 8M en Saltillo

Asimismo, se ofrecen talleres de oficios en el DIF Municipal, como costura y belleza, para fomentar la independencia financiera. “Son mujeres que desde casa pueden implementar algún oficio que les abre la puerta”, comentó Chávez sobre estas capacitaciones.

Finalmente, la funcionaria recordó que la red de “Puntos Violeta” ya ofrece resguardo a mujeres y menores en diversos establecimientos. El Instituto continúa brindando apoyo integral en su sede ubicada en la Plaza Tula, del bulevar Analco.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Denuncias
Mujeres
Violencia De Género

Localizaciones


Ramos Arizpe

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
SRE: Mirando a lo lejos

SRE: Mirando a lo lejos
true

Amparan a Adán y a la 4T una rampante impunidad
true

POLITICÓN: De alcaldes a peces gordos... ¿Operación Enjambre apunta a más estados?
Familiares de la propietaria denunciaron que personas ajenas derribaron parte de la barda del inmueble ubicado en la calle Evaristo Madero 921, en el centro de Saltillo.

Familia denuncia intento de despojo con maquinaria pesada en el Centro de Saltillo
Stellantis está reconociendo que sus activos valen menos después de fuertes inversiones para la producción de vehículos eléctricos.

Stellantis cae por 26 mil 500 mdd debido a retirada de vehículos eléctricos
¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey

¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey
El presidente de Argentina, Javier Milei, junto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras la firma del histórico acuerdo comercial que busca estrechar los vínculos económicos entre ambas naciones.

Argentina y EU firman un amplio acuerdo comercial que profundiza su alianza
El conflicto en Ucrania y otras tensiones globales contrastan con la “neutralidad política” que el Comité Olímpico Internacional intenta promover en Milán-Cortina.

Los Juegos Olímpicos promueven la armonía mundial. El mundo va en dirección opuesta