Concentra el poniente de Ramos Arizpe reportes por violencia de género

RAMOS ARIZPE, COAH.- Durante los primeros cuatro días de febrero, Ramos Arizpe ha registrado una importante actividad en la atención de violencia de género. Gabriela Chávez Zamora, directora del Instituto Municipal de la Mujer, informó que se han atendido aproximadamente 40 casos en este periodo.

La funcionaria detalló que la problemática se concentra principalmente en el sector poniente. Colonias como Valle Poniente, Cactus, Parajes del Valle y Analco presentan la mayor afluencia de mujeres que acuden a denunciar agresiones físicas y psicológicas.

TE PUEDE INTERESAR: Familia denuncia intento de despojo con maquinaria pesada en el Centro de Saltillo

“Seguimos con el tema de violencia hacia la mujer que sí está muy enfocado, como lo hemos reiterado, es más afluencia de mujeres en el sector poniente”, declaró Chávez Zamora sobre la situación geográfica de los reportes.

VIOLENCIA FÍSICA Y ECONÓMICA

La directora señaló que, además de los maltratos físicos, la violencia económica ha cobrado relevancia en las consultas. “Un 20 por ciento es la afluencia de mujeres que están denunciando que están pasando por una situación de violencia económica”, puntualizó.

Ante la gravedad de algunos incidentes, el protocolo de atención ha requerido traslados médicos de urgencia. “Desafortunadamente son mujeres que a veces tenemos la necesidad de trasladarlas a una instancia de salud porque llegan con agresiones físicas”, explicó.

Como estrategia de prevención, el Ayuntamiento encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez impulsa programas educativos. Entre ellos destaca la Preparatoria abierta, descrita como “una herramienta más para que ellas tengan más remuneración de salario y puedan crecer”.

TE PUEDE INTERESAR: Definen contingentes para la marcha del 8M en Saltillo

Asimismo, se ofrecen talleres de oficios en el DIF Municipal, como costura y belleza, para fomentar la independencia financiera. “Son mujeres que desde casa pueden implementar algún oficio que les abre la puerta”, comentó Chávez sobre estas capacitaciones.

Finalmente, la funcionaria recordó que la red de “Puntos Violeta” ya ofrece resguardo a mujeres y menores en diversos establecimientos. El Instituto continúa brindando apoyo integral en su sede ubicada en la Plaza Tula, del bulevar Analco.