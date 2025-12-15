¿Vives en Coahuila y se vence tu INE este mes? No te preocupes, podrás votar en las elecciones de 2026

La Comisión del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una medida clave para el próximo proceso electoral local en Coahuila, buscando maximizar la participación ciudadana y proteger el derecho al voto.

El acuerdo contempla extender la vigencia de las credenciales para votar que tienen como fecha de expiración el 31 de diciembre de 2025, permitiendo que sigan siendo válidas hasta el 7 de junio de 2026. Esta fecha coincide con la Jornada Electoral del Proceso Electoral Local 2025-2026 en el estado.

Según datos reportados en sesión extraordinaria de la Comisión, al corte del 31 de octubre de 2025, un total de 94 mil 705 credenciales para votar en Coahuila expirarán al finalizar el año. El objetivo primordial de esta prórroga es asegurar que ningún elector o electora vea limitado su derecho al voto a causa de la expiración de su identificación oficial.

El proceso electoral en cuestión definirá la conformación de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila. Los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir un total de 25 cargos: 16 correspondientes a diputaciones de Mayoría Relativa y nueve de Representación Proporcional.

La propuesta de ampliación de vigencia deberá ser aprobada por el Consejo General del INE en su próxima sesión para entrar en vigor. Una vez autorizada, los casi 95 mil ciudadanos coahuilenses con credenciales próximas a vencer podrán ejercer su sufragio y participar plenamente en la elección de los miembros del Congreso local.