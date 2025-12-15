Este viernes vence plazo para postularse al Consejo de Participación Ciudadana de Coahuila

La Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza recordó a las personas interesadas que este viernes 19 de diciembre, a las 24:00 horas, vence el plazo para postularse a la vacante disponible dentro del CPC.

El periodo de registro inició el pasado 14 de noviembre y, conforme a las reglas de paridad de género, en esta convocatoria se recibirán y evaluarán exclusivamente expedientes de personas del género masculino. La vacante corresponde al espacio que quedó disponible tras la conclusión del encargo de la exconsejera Yolanda Montes Martínez.

Las y los aspirantes deberán remitir su documentación de manera electrónica, mediante el formulario digital habilitado para este proceso, el cual puede consultarse en la siguiente liga: https://shorturl.at/hHXgT.

La Comisión de Selección informó que será durante la segunda semana de enero de 2026 cuando se haga público el resultado de la evaluación de los expedientes recibidos. Asimismo, se convocará a la etapa de entrevistas a quienes, de acuerdo con las reglas de operación del proceso, cumplan con los requisitos y avancen a dicha fase.

Con este procedimiento, el Sistema Anticorrupción del Estado busca garantizar un proceso transparente, ordenado y conforme a la normatividad vigente, para fortalecer la participación ciudadana en el combate a la corrupción en Coahuila.