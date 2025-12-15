Este viernes vence plazo para postularse al Consejo de Participación Ciudadana de Coahuila

Coahuila
/ 15 diciembre 2025
    En esta ocasión solo se recibirán expedientes de personas del género masculino, informó la Comisión de Selección para la designación de miembros del CPC. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

El registro cierra a las 24:00 horas del 19 de diciembre

La Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza recordó a las personas interesadas que este viernes 19 de diciembre, a las 24:00 horas, vence el plazo para postularse a la vacante disponible dentro del CPC.

El periodo de registro inició el pasado 14 de noviembre y, conforme a las reglas de paridad de género, en esta convocatoria se recibirán y evaluarán exclusivamente expedientes de personas del género masculino. La vacante corresponde al espacio que quedó disponible tras la conclusión del encargo de la exconsejera Yolanda Montes Martínez.

Las y los aspirantes deberán remitir su documentación de manera electrónica, mediante el formulario digital habilitado para este proceso, el cual puede consultarse en la siguiente liga: https://shorturl.at/hHXgT.

La Comisión de Selección informó que será durante la segunda semana de enero de 2026 cuando se haga público el resultado de la evaluación de los expedientes recibidos. Asimismo, se convocará a la etapa de entrevistas a quienes, de acuerdo con las reglas de operación del proceso, cumplan con los requisitos y avancen a dicha fase.

Con este procedimiento, el Sistema Anticorrupción del Estado busca garantizar un proceso transparente, ordenado y conforme a la normatividad vigente, para fortalecer la participación ciudadana en el combate a la corrupción en Coahuila.

Temas


Anticorrupción

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

