Vuelca vehículo en la Saltillo–Torreón; dos personas y una mascota resultan lesionadas

La tarde de ayer domingo se registró un percance vial sobre la carretera federal Saltillo-Torreón, en el cual una mujer, una menor de edad y su mascota resultaron con lesiones leves, sin consecuencias de gravedad.

El accidente ocurrió cuando un vehículo marca Hyundai, con placas de circulación del estado de Nuevo León, que viajaba con rumbo a Saltillo, salió de la carpeta asfáltica y dio varias volteretas. El hecho se reportó en el kilómetro 120 de la vía, a la altura del Ejido 28 de Agosto.