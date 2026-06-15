Vuelca vehículo en la Saltillo–Torreón; dos personas y una mascota resultan lesionadas
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del percance y realizaron labores de abanderamiento en la zona para evitar otro accidente
La tarde de ayer domingo se registró un percance vial sobre la carretera federal Saltillo-Torreón, en el cual una mujer, una menor de edad y su mascota resultaron con lesiones leves, sin consecuencias de gravedad.
El accidente ocurrió cuando un vehículo marca Hyundai, con placas de circulación del estado de Nuevo León, que viajaba con rumbo a Saltillo, salió de la carpeta asfáltica y dio varias volteretas. El hecho se reportó en el kilómetro 120 de la vía, a la altura del Ejido 28 de Agosto.
Al lugar acudieron de inmediato paramédicos de la Cruz Roja, así como elementos de la Guardia Nacional, quienes tomaron conocimiento de lo sucedido y brindaron la atención necesaria. Se informó que a bordo viajaban una mujer y una menor de aproximadamente dos años de edad, ambas con lesiones leves. También viajaba con ellas una perrita de raza chihuahua, la cual resultó ilesa y solo sufrió el susto por el impacto.
La unidad quedó como pérdida total debido a los daños estructurales provocados por el siniestro. Las personas afectadas fueron valoradas y estabilizadas en el sitio, siendo posteriormente trasladadas a un hospital para una mejor atención médica.