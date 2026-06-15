Vuelca vehículo en la Saltillo–Torreón; dos personas y una mascota resultan lesionadas

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Coahuila
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    Vuelca vehículo en la Saltillo–Torreón; dos personas y una mascota resultan lesionadas
    En el accidente registrado la tarde de ayer domingo, una mujer, una menor de edad y una mascota resultaron con lesiones leves, de acuerdo con el reporte de los cuerpos de auxilio que atendieron la emergencia. PEDRO PESINA

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del percance y realizaron labores de abanderamiento en la zona para evitar otro accidente

La tarde de ayer domingo se registró un percance vial sobre la carretera federal Saltillo-Torreón, en el cual una mujer, una menor de edad y su mascota resultaron con lesiones leves, sin consecuencias de gravedad.

El accidente ocurrió cuando un vehículo marca Hyundai, con placas de circulación del estado de Nuevo León, que viajaba con rumbo a Saltillo, salió de la carpeta asfáltica y dio varias volteretas. El hecho se reportó en el kilómetro 120 de la vía, a la altura del Ejido 28 de Agosto.

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$!Paramédicos de la Cruz Roja y elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio del percance para brindar atención a las personas afectadas y asegurar la zona del siniestro.
Paramédicos de la Cruz Roja y elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio del percance para brindar atención a las personas afectadas y asegurar la zona del siniestro. PEDRO PESINA

Al lugar acudieron de inmediato paramédicos de la Cruz Roja, así como elementos de la Guardia Nacional, quienes tomaron conocimiento de lo sucedido y brindaron la atención necesaria. Se informó que a bordo viajaban una mujer y una menor de aproximadamente dos años de edad, ambas con lesiones leves. También viajaba con ellas una perrita de raza chihuahua, la cual resultó ilesa y solo sufrió el susto por el impacto.

La unidad quedó como pérdida total debido a los daños estructurales provocados por el siniestro. Las personas afectadas fueron valoradas y estabilizadas en el sitio, siendo posteriormente trasladadas a un hospital para una mejor atención médica.

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