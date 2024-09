¿Y el ‘mosaico chino’ en el Centro Histórico de Saltillo?

Vecinos del Centro Histórico de Saltillo señalaron que el Ayuntamiento no ha respetado las reglas que se delimitan en las construcciones del primer cuadro de la ciudad con el proyecto de remodelación de la calle General Victoriano Cepeda.

Aunque el proyecto de rehabilitación de este sector del Centro Histórico ha avanzado a pasos criticados por los vecinos de la zona, los primeros resultados ya se han visto visibles tanto en banquetas como sobre las calles vehiculares.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: familiares y amigos piden justicia por la muerte de la niña Itzy Edith

En este primer vistazo, los vecinos, quienes se han organizado para sostener reuniones con la autoridad para que se les informe sobre los avances, criticaron que el Municipio ha colocado sobre las aceras un concreto estampado que es parecido al de la calle, mientras que a ellos se les ha solicitado, en ocasiones anteriores, remodelar banquetas con un mosaico especial.

De acuerdo con algunos de los vecinos que han tenido que presentar sus proyectos de remodelación de banqueta ante la oficina del Centro Histórico, el mosaico que se exige poner es uno más conocido como “mosaico chino”, que puede observarse en muchas de las calles de este primer cuadro.

A vista de los vecinos, esto ha sido un acto distante de los compromisos que han sido adquiridos por quienes habitan en la zona.

“La última vez que reparé mi banqueta, el metro cuadrado me costó 500 pesos. Y uno, con el compromiso de cumplir y conservar lo bello, le gasta. No se vale que quien esté en gobierno decida arbitrariamente no hacerlo”, expresó uno de los vecinos.

Otro de los vecinos, que anteriormente presentó una queja debido a que los retrasos en la remodelación de la calle le han costado el total de las ventas de su negocio, dijo que en una ocasión en la que rehabilitó su banqueta, la autoridad incluso le señaló dónde adquirir el mosaico.

“Yo pedí permiso en las oficinas del Centro Histórico ubicadas frente a la Alameda y en el proyecto me señalaron un pedazo de banqueta que destruyó Aguas de Saltillo cuando puso el medidor, y me obligaron a poner el piso chino, lo cual hice con mi dinero; hasta me dijeron en dónde podía comprarlo”, indicó.

Estas mismas banquetas son las que fueron puestas para el paso de la Plaza Francisco I. Madero, ubicada en Aldama y General Cepeda, aunque en esta zona, los vecinos indican que no conocen las delimitaciones para estas áreas.

Hasta ahora, el avance de la obra se ubica en tres de las cinco cuadras que se incluyeron en el proyecto, que dio inicio hace más de 70 días.