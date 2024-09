Saltillo: familiares y amigos piden justicia por la muerte de la niña Itzy Edith

“A mí me parece que ella [la abuela] también tuvo culpa porque vio cómo golpeaban a los niños y nunca dijo nada”, comentó Martínez, quien recordó momentos en los que vio a las niñas en la Alameda a altas horas de la noche, sin comida ni supervisión.

Por su parte, Rosa Elía Salazar Bazaldúa, vecina de la familia, lamentó no haber denunciado antes la situación, aunque aseguró que otros vecinos sí lo hicieron sin éxito. “Esos niños no estaban registrados, no iban a la escuela, nadie se hacía cargo de ellos”, expresó, agregando que había cuidado a las niñas en varias ocasiones cuando la abuela estaba ausente.