‘Ya no es sequía, estamos transformando el ambiente en un lugar árido’; afirma especialista de la Universidad de Texas

Las sequías extremas que atraviesa Coahuila ya no son fenómenos, sino tendencias que muestran el impacto negativo en el medio ambiente por el uso intensivo y extensivo del agua, explicó la especialista en temas hídricos la doctora Rosario Sánchez Flores.

“Ya no es una sequía, estamos caminando, transformando, hacia un sistema natural árido. A eso es a lo que vamos, no a una sequía, ¿eso qué implica?, un cambio del hábitat, de tu mismo ambiente hacia algo permanentemente árido, al menos aquí en esta región”, aseveró la directora del Foro Permanente de Aguas Binacionales y senior research scientist del Texas Water Resources Institute, Texas A&M University.

Señaló que las expectativas de disponibilidad de agua que se tenían en años anteriores ya no son válidas actualmente, por lo que “ya no podemos depender de nuestras presas”.

Debido a la falta de agua y a la sobreexplotación de los acuíferos, al uso ineficiente de los recursos hídricos, la escasez es una realidad a la que las autoridades se deben adaptar e implementar medidas.

Entre las alternativas que enlistó la doctora Sánchez, y que se han aplicado en otras ciudades del mundo, son establecer límites al uso intensivo y extensivo del agua en la agricultura, cambiar de cultivos a otros que sean más ahorradores, aplicar recortes a los suministros que no son indispensables.

Además de hacer cambios en la Constitución y la Ley Nacional de Aguas, sobre todo en la parte que centraliza la administración del recurso hídrico, y desarrollar un sistema de monitoreo eficiente.

A esto se podrían sumar medidas como el aumento a las tarifas de agua en ciertas horas del día o si rebasa un límite de consumo diario.

Otras medidas son la planeación de ciudades de manera ordenada, con crecimiento vertical, reforestación de bosques, creación de parques y más áreas verdes, hasta cambiar el modelo de desarrollo por alternativas que puedan coexistir y asegurar sustentabilidad.