17 equipos pelean por 8 lugares que aún quedan para entrar a playoffs en la NFL

Los Osos , como favoritos en casa contra Gigantes, no le han cubierto la línea desde 1992 (0-6 ATS), pero esta durazno ir con los Gigantes del novato Jake Fromm en apenas su segundo partido como titular.Dolphins @ Titans (-3.5; 39.5)Tras perder 7 partidos seguidos, los delfines han hilado 7 victorias y más de uno están pidiéndole perdón a Tua.

Ojo.Rams @ Ravens (+5.5; 46.5)Aún y con un mal juego de Stafford, Rams gana. Eso hacen los equipos de postemporada, encuentran una forma de ganar. Aún cuando Harbaugh no ha descartado a Lamar Jackson, el movimiento en la línea de 3.5 a 5.5 parece indicar que no esperan que no juegue el domingo. Al menos no al 100%. Baltimore necesita ganar y recuperar a sus jugadores ya.

Chiefs @ Bengals (+4.5; 51) Los Jefes están de regreso, justo para la parte más importante de la temporada. Llevan su racha de 8 ganados al hilo (6 seguidos ATS) a la jungla de los Bengalís, quienes liderean la división Norte de la AFC y controlan su destino. Última oportunidad de hacer fade a Jefes y su racha porque en postemporada no es recomendable ir contra Mahomes. 95% de los boletos y solo 46% del dinero esta con las altas.

Eagles @ Washington (+4.5; 44.5) Tras ser una víctima para los casos de La Ley y El Orden: SUV, Washington debe sacar la vergüenza profesional y rebotar en este juego divisional frente a uno de los mejores ataques terrestres de la liga.Buccaneers @ Jets (+13; 45.5)Récord contra la línea de Jets cuando gana: 4-0; cuando pierde: 1-10. Si me preguntas cuáles son las probabilidades de que pierda un equipo de Brady en enero, mientras buscan el sembrado 1, tratando de ganar el MVP, contra uno de los peores equipos de la liga, te diría que son muy pocas.

Broncos @ Chargers (-7.5; 45.5) Mientras esto se escribe, Broncos incluye en lista de Covid a sus 3 receptores titulares y varios linieros defensivos y ofensivos, moviendo la línea 2 puntos. Complicado panorama para Broncos, sobre todo para Drew Lock que está jugando por su futuro en la liga. Queda tratar de correrle a la peor defensiva contra la carrera.Oportunidad de oro para los Chargers que van tras Miami y el boleto de comodín.

Como bien apunta mi compadre Alberto Reens, Chargers Cómo favorito en casa contra Denver 1-4 en los últimos 10 años.Texans @ 49ers (-12.5; 43.5)Los enrachados Tejanos llevan su racha de 2 ganados seguidos a San Francisco, que parece ya encontraron la forma de ganar en casa como favoritos. Jimmy Garoppolo esta muy en duda por lesión en su pulgar y parece que será el primer juego como titular en casa para Trey Lance. Parecen muchos puntos, sobre todo porque Davis Mills ha despertado a la ofensiva de Houston las últimas semanas.Cardinals @ Cowboys (-6; 52)Se tiene que repetir. Los equipos de Kingsburry se caen en los últimos juegos de la temporada.

Desde 2014 en Texas Tech con Mahomes, sus equipos no tienen récord positivo en los últimos 6 juegos de temporada. 2-4 en los últimos 6 esta temporada, parece que van en caída libre. La ofensiva de Vaqueros se vio muy bien frente a WFT, no perdió en Diciembre y es el mejor equipo contra la línea (ATS) esta temporada. Arizona ha ganado las últimas dos veces que ha ido a Dallas.Panthers @ Saints (-6.5; 37.5)Matt Rhule aprendió a la mala que quien tiene 2 QBs no tiene ninguno.

Sam Darnold será el titular el domingo, y aunque en lo personal varios jugadores tienen incentivos para jugar, parece que como equipo las Panteras ya tiraron la toalla. Los Santos todavía pelean por estar en postemporada, regresa QB Hill y la defensa de Nuevo Orleans puede resultar mucho para Carolina.Lions @ Seahawks (-7.5; 41.5)No estábamos acostumbrados a ver a un equipo de Russell Wilson jugar tan mal y perder tantos juegos.

Tan mal que llama la atención que sean favoritos por más de un TD contra cualquier equipo. Detroit tiene rato de no estar peleando nada, pero más allá de victorias y derrotas, la chamba principal del coach Campbell es cambiar la cultura y mentalidad de Leones. Creo que los jugadores le siguen comprando lo que está vendiendo porque en la mayoría de los juegos dan pelea.Vikings @ Packers (-13; 42.5)

Como me gustaba Vikingos en este juego, luego Cousins entró en lista Covid, y se me pasó. La salida de Cousins se fue de 6.5 a 13 y las esperanzas de Vikingos parece que desaparecen. Los Packers no se han visto tan convincentes últimamente, su defensa ha estado permitiendo un mundo de yardas, pero los equipos de postemporada encuentran formas de ganar.

Browns @ Steelers (+3.5; 41)Muy complicada temporada para los Cafés, pero siguen allí con probabilidades. Su problema es que van a Pittsburgh, donde no han ganado desde 2004 en temporada regular. Steelers y Tomlin, en casa, recibiendo puntos, contra Cleveland, contra Stefanski en juego divisional, en MNF y lo más importante, en el último juego de Big Ben en casa como Acerero, ¿cómo no ir Steelers?

