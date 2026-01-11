Engorda Adán Augusto su cochinito ¡11,000%!... Y tiene otro guardadito de 12 mdp

    El morenista Adán Augusto López elevó en un 11 mil por ciento, en 2025, el monto de recursos de una partida en el Senado de la República que maneja a discreción. REFORMA

En 2024 se ejercieron 8 millones pesos, para 2025 esa misma bolsa tuvo un crecimiento exorbitante: a 894 mdp

El morenista Adán Augusto López elevó en un 11 mil por ciento, en 2025, el monto de recursos de una partida en el Senado de la República que maneja a discreción.

Con base en un documento del Comité de Administración, mientras en 2024 se ejercieron 8 millones 69 mil pesos, para 2025 esa misma bolsa tuvo un crecimiento exorbitante: a 894 millones de pesos, equivalente a 11 mil por ciento más.

La cifra corresponde al Capítulo 4000 de “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”, cuyo manejo queda a discreción de la Junta de Coordinación Política, en manos del morenista Adán Augusto López.

Una fuente parlamentaria consultada explicó que, con ese Capítulo 4000, el presidente de la Junta de Coordinación Política -también jefe de la bancada de Morena- suele conceder “apoyos y estímulos” a sus correligionarios, a los grupos aliados, del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista, y a las bancadas opositoras.

“Generalmente ese tipo de ‘asignaciones’ no son auditables, entran en eso que se denomina las ‘tras ayudas’”, señaló.

Mientras tanto, otras importantes partidas de inversión, que sí son abiertas, han sido vaciadas.

El documento consultado -una de cuyas copias obra en poder del medio de comunicación Reforma- revela que, en el Capítulo 6000, concerniente a “Inversión Pública” del Senado no se ejerció un solo centavo en 2025. En 2024 se destinaron a ese rubro 5 millones 378 mil pesos.

El Capítulo 7000, denominado Inversiones financieras y otras previsiones, deja ver que ni en 2024 ni en 2025 se canalizaron recursos. Presupuesto ejercido: cero centavos, según el registro.

Con base en el documento, en los siete Capítulos de gasto del Senado, se erogó un total de 4 mil 202 millones 340 mil pesos en 2024, y en 2025 la bolsa ascendió a 4 mil 251 millones 682 mil pesos.

Para 2025, la bolsa presupuestal total para el Senado fue de 5 mil 103 millones de pesos, de los cuales -conforme al documento- 2 mil 495 millones correspondieron al Capítulo 1000, “Servicios Personales”, rubro destinado al gasto fijo en salarios y prestaciones del personal del Senado, dietas de los legisladores y prestaciones sociales.

Otra de las partidas más discrecionales, es la contenida en el Capítulo 3000, que distribuye bolsas para los grupos parlamentarios, las asignaciones para órganos de Gobierno, para las comisiones de trabajo y en general todo tipo de gastos administrativos, la cual ejerció en 2025 un gasto de 76 millones 371 mil pesos, un 8.1 por ciento más que los 70 millones 609 mil pesos ejercidos en 2024.

...Y TIENE OTRO DE 12 MDP

Fundado en 1985, el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado permanece como un espacio de poder que le representa un opaco manejo de recursos a su presidente, Adán Augusto López Hernández.

El Instituto cada vez aporta menos al trabajo legislativo y de consulta para los senadores. Hasta hace unos cuantos años era un afamado órgano de prestigio y de análisis efectivo.

Con base en el Programa Operativo Anual 2025, el órgano tuvo una bolsa presupuestal de 11 millones 700 mil pesos cuyo uso y destino permanece en total opacidad.

Desde que comenzó la LXVI Legislatura, en septiembre de 2024, Adán Augusto López y Morena tomaron el control del Instituto, que antaño solía quedar en manos de la Oposición.

El Belisario Domínguez es un órgano especializado en realizar investigaciones estratégicas sobre el desarrollo nacional, así como estudios derivados de la agenda legislativa y análisis de la coyuntura en los ámbitos de competencia del Senado.

