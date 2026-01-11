$!Segunda tormenta invernal impacta noroeste de México, junto a frente frío #27 ocasiona ambiente gélido

Para hoy, domingo 11 de enero de 2026, sobre el noroeste de México, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con la corriente en chorro subtropical, originarán la segunda tormenta invernal de la temporada, ocasionando ambiente muy frío a gélido, vientos fuertes a muy fuertes con posibles tolvaneras en el noroeste y norte del territorio nacional; así como intervalos de chubascos y lluvias puntuales fuertes en zonas de la Mesa del Norte, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Así mismo, se prevé la caída de nieve o aguanieve en zonas de las sierras de Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, y cimas montañosas con altitudes superiores a 4,000 msnm del centro y oriente del país; además de posible caída de lluvia engelante en zonas de Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: esto es lo que debes hacer para proteger a tus perros y gatos del frío

El Frente Frío número 27 extendido desde el noreste del golfo de México hasta el sureste del país, mantendrá condiciones para la ocurrencia de lluvias puntuales torrenciales en regiones de Veracruz (Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste) y lluvias fuertes a intensas en el oriente y sureste del territorio nacional, mismas que podrían generar encharcamientos, crecida de ríos, deslaves e inundaciones en partes bajas de terreno. La masa de aire polar asociada al frente mantendrá el ambiente frío a muy frío en la mayor parte de la República Mexicana, densos bancos de niebla en el noreste, centro y oriente del país, así como el evento de “Norte” muy fuerte a intenso y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas, Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec con rachas de viento de 100 a 120 km/h y oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en Tamaulipas y Veracruz; condiciones que se extenderán durante la noche hacia el istmo y golfo de Tehuantepec; y con rachas de 60 a 80 km/h en la costa de Tabasco. Simultáneamente, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en el noroeste de México, en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical originarán ambiente muy frío a gélido y rachas muy fuertes de viento en el noroeste y norte del territorio nacional; así como chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Mesa del Norte, además de probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas de Durango, Coahuila y Nuevo León; extendiéndose durante esta noche y la madrugada del domingo a Chihuahua y Sinaloa (sierra). Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México ocasionará probabilidad de lluvias y chubascos en estados del occidente, centro y sur del país.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA Saltillo disfrutará de un día con cielo cubierto, lluvia engelante y aguanieve. La temperatura máxima alcanzará los 2 °C, mientras que la mínima será de -1 °C. Ramos Arizpe se espera un día --. La temperatura máxima será de 4 °C, mientras que la mínima será de -1 °C. Torreón tendrá un día con cielos cubierto, lluvia débil y aguanieve. La temperatura máxima alcanzará los 10 °C, mientras que la mínima será de 4 °C. En Monclova se espera un día parcialmente nuboso a cubierto. La temperatura máxima será de 12 °C, mientras que la mínima será de 6 °C. Piedras Negras disfrutará de un día con nubes y claros a parcialmente nuboso. La temperatura máxima alcanzará los 16 °C, mientras que la mínima será de 5 °C.

LLUVIAS Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Veracruz (Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste). Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas). Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas) y Campeche. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Puebla (Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Sotavento) y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Nororiental) y Yucatán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Guerrero. Probabilidad de caída de nieve o aguanieve: zonas de Chihuahua, Sinaloa (noreste), Durango, Coahuila, y cimas montañosas con altitudes superiores a 4,000 msnm del centro y oriente del país. Probabilidad de lluvia engelante: zonas de Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas. Las lluvias fuertes a torrenciales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves, e inundaciones en zonas bajas. TEMPERATURA Máximas de 35 a 40 °C: Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca (costa).

Máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa (costa y sur), Nayarit y Chiapas (sur).

Mínimas de -20 a -15 °C con heladas: zonas serranas de Durango.

Mínimas de -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua.

Mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora y Coahuila.

Mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sinaloa y Tamaulipas. Las temperaturas gélidas podrían congelar la carpeta asfáltica.

VIENTO Y OLEAJE Evento de “Norte” de 70 a 90 km/h con rachas de 100 a 120 km/h: Veracruz (centro y sur), istmo y golfo de Tehuantepec.

Evento de “Norte” de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: Tamaulipas y Tabasco.

Evento de “Norte” de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte).

Viento de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: golfo de California y Baja California.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California Sur, Sonora y Chihuahua.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla.

Oleaje de 4.0 a 6.0 metros de altura: costa de Veracruz (centro y sur) y el golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 3.0 a 5.0 metros de altura: costas de Tamaulipas y Tabasco.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Campeche y Yucatán.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: golfo de California. Las rachas de viento fuertes a intensas podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.