En la nueva era Trump, 7 de cada 10 niños deportados de EU viajaban solos

Ante las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump, las deportaciones de niñas, niños y adolescentes mexicanos registraron 7 mil 463 casos entre enero y noviembre de 2025, de los cuales más de 68.65% no viajaban acompañados, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración (INM).

No obstante, estas cifras también reflejan una reducción significativa en comparación con el último año de la administración de Joe Biden y los primeros meses del gobierno de Trump, ya que en todo 2024 se contabilizaron 30 mil 320 menores deportados a territorio mexicano, lo que representa una disminución de 75.38% en los primeros 11 meses de 2025.

Documentos en poder del medio de comunicación El Universal detallan que 5 mil 57 menores de 12 a 17 años fueron devueltos sin compañía, y 854 fueron devueltos acompañados.

Respecto a los niños de hasta 11 años de edad, mil 367 fueron deportados de forma acompañada, es decir, con tutores. Mientras que 60 menores no fueron acompañados.

De acuerdo con la información del INM, encabezado por Sergio Salomón Céspedes, los trámites de las deportaciones se hacen bajo los Procedimientos de Repatriación al Interior de México (PRIM) como parte de los compromisos en el Memorándum de Coordinación suscritos por la Secretaría de Gobernación de México y el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos.

Lo anterior, para salvaguardar la integridad física y seguridad de los migrantes, y que el actual PRIM, el cual inició el 19 de diciembre de 2019, busca que el traslado de los mexicanos repatriados a sus comunidades de origen sea más corto.

Indicó que se han implementado en diversos aeropuertos vuelos de devolución, además de los que operaban en la Ciudad de México.

Por entidad federativa de recepción, Tamaulipas encabezó la lista, con 2 mil 388 eventos de devolución, principalmente por los cruces de Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa.

Le siguieron Chihuahua, con mil 417 menores, la mayoría por Ciudad Juárez; Baja California, con mil 146, concentrados en Tijuana; y Sonora, con mil 80, principalmente por Nogales y San Luis Río Colorado.

Otros estados con cifras relevantes fueron Coahuila, con 714 devoluciones; Chiapas, con 341; Tabasco, con 308; y el Estado de México, con 69 menores recibidos.

Este panorama se da en un contexto en el que el gobierno mexicano ha sido enfático en reprobar la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al considerar que criminaliza la migración y vulnera los derechos humanos, particularmente de niñas, niños y adolescentes.

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que la relación con Washington se rige bajo los principios de colaboración, pero no subordinación, y ha impulsado la estrategia México te abraza, orientada a la atención, protección e integración de las personas migrantes retornadas, con especial énfasis en la niñez y adolescencia.

El pasado 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, el gobierno de México informó que del 20 de enero de 2025 al 17 de diciembre de este año —periodo de la administración de Donald Trump— se habían registrado 145 mil 537 repatriaciones de mexicanas y mexicanos desde Estados Unidos, quienes han sido atendidos a través del programa México te abraza.

El programa tiene como objetivo brindar atención integral, alojamiento, orientación y traslado a las comunidades de origen de las personas repatriadas, con pleno respeto a sus derechos humanos.

En esta labor participan 34 dependencias del gobierno de México, que coordinan acciones en materia de salud, bienestar, empleo, educación e inclusión financiera.

De acuerdo con los datos presentados, 116 mil 116 connacionales fueron repatriados vía terrestre, mientras que 29 mil 381 retornaron por vía aérea.

Octubre fue el mes con mayor número de retornos, principalmente por tierra, mientras que en agosto se registró un incremento en las repatriaciones aéreas que arribaron a los aeropuertos de Villahermosa, Tabasco; Tapachula, Chiapas, y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el Estado de México.

El 8 de septiembre pasado, de acuerdo con agencias, el gobierno del presidente Trump ordenó al servicio de inmigración y control de aduanas que rastreen a miles de menores migrantes que ingresaron a Estados Unidos.