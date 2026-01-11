Darán ‘dientes’ (por T-MEC) al Centro de Conciliación

Este año se retomará la propuesta para que el Centro Federal de Conciliación pueda tener herramientas para hacer valer las obligaciones de la reforma laboral, una exigencia por parte del Gobierno de EU de cara a la revisión del T-MEC.

La idea es que el organismo tenga facultades para sancionar la intervención patronal en la vida sindical en los centros de trabajo.

Alfredo Domínguez Marrufo, director del Centro, dijo que hace falta una reforma a la Ley Federal del Trabajo, la cual ya pasó por la Cámara de Diputados y se espera que se retome en el Senado.

“Tengo una gran expectativa de que en este año el Centro Federal tenga estas herramientas, para sancionar a nivel México cualquier violación que se dé y no esperar a que venga una queja internacional”, subrayó.