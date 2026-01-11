Darán ‘dientes’ (por T-MEC) al Centro de Conciliación

México
/ 11 enero 2026
    Darán ‘dientes’ (por T-MEC) al Centro de Conciliación
    Alfredo Domínguez Marrufo, director del Centro, dijo que hace falta una reforma a la Ley Federal del Trabajo, la cual ya pasó por la Cámara de Diputados y se espera que se retome en el Senado. REFORMA

Que tenga facultades para sancionar la intervención patronal en la vida sindical en los centros de trabajo

Este año se retomará la propuesta para que el Centro Federal de Conciliación pueda tener herramientas para hacer valer las obligaciones de la reforma laboral, una exigencia por parte del Gobierno de EU de cara a la revisión del T-MEC.

La idea es que el organismo tenga facultades para sancionar la intervención patronal en la vida sindical en los centros de trabajo.

TE PUEDE INTERESAR: Ve Integralia 10 riesgos políticos para México en el 2026

Alfredo Domínguez Marrufo, director del Centro, dijo que hace falta una reforma a la Ley Federal del Trabajo, la cual ya pasó por la Cámara de Diputados y se espera que se retome en el Senado.

“Tengo una gran expectativa de que en este año el Centro Federal tenga estas herramientas, para sancionar a nivel México cualquier violación que se dé y no esperar a que venga una queja internacional”, subrayó.

Temas


Reforma Laboral
T-MEC
empleos

Localizaciones


México

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Nicolás Maduro y su esposa se encuentran detenidos en Nueva York, luego de ser extraídos de Venezuela.

Arden redes sociales por captura de Maduro y su defensa de la 4T
La Presidenta busca reducir la dependencia de importaciones y ampliar la soberanía alimentaria.

‘Ni intermediarios ni bajos precios’: Sheinbaum apuesta por café mexicano y bienestar rural
El presunto autor intelectual fue trasladado por autoridades estatales al penal de Alto Impacto, donde enfrentará a la justicia mexicana.

Tras casi tres años prófugo, llega a México ‘El Marino’ por homicidio de adolescente
Un grupo de 11 personas migrantes fue rescatado por elementos de Despliegue Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Gritos de auxilio alertan a policías y permiten rescate de migrantes en Juárez
Venezuela responde contra alerta de los Estados Unidos

Venezuela responde contra alerta de los Estados Unidos
Daniel Ortega es aliado incondicional de Nicolás Maduro, quien fue capturado por militares estadounidenses en Caracas hace una semana.

Autoridades nicaragüenses arrestan a decenas por presuntamente apoyar captura de Maduro
Los últimos comentarios de Trump se producen en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, incluida Dinamarca.

Trump intensifica las amenazas a Groenlandia y dice que EU intervendrá ‘les guste o no’
Juez ordena inmediata libertad para Armando Castilla, director de Vanguardia

Juez ordena inmediata libertad para Armando Castilla, director de Vanguardia