449 años de Saltillo: las historias deportivas que nos unieron

A las seis de la mañana de un domingo de julio, Saltillo ya está despierto. Las avenidas que normalmente pertenecen al tráfico son ocupadas por miles de corredores. En las banquetas aparecen familias con termos de café, niños sosteniendo carteles hechos a mano y vecinos que, aunque no conocen a quienes pasan frente a ellos, los animan por su nombre leyendo el dorsal. Durante unas horas, la ciudad deja de correr contra el reloj para correr consigo misma. La escena ocurre cada año durante la 21K Coahuila, pero no es la única ocasión en que Saltillo se transforma. También sucede cuando el Estadio Francisco I. Madero se llena para un juego decisivo de Saraperos, cuando el Olímpico recibe a miles de aficionados para apoyar a Dinos o Saltillo Soccer, o cuando una atleta nacida en la ciudad aparece en unos Juegos Olímpicos y obliga a cientos de familias a madrugar para seguir una competencia desde otro continente.

A lo largo de sus 449 años de historia, Saltillo ha encontrado en el deporte algo más que entretenimiento. Ha encontrado una manera de reunirse. Porque más allá de campeonatos, medallas o ascensos, existen momentos que permanecen en la memoria colectiva y que ayudan a explicar quiénes son los saltillenses cuando comparten una misma emoción. EL ESTADIO QUE CRECIÓ CON LA CIUDAD Quizá ninguna historia refleje mejor esa capacidad de encuentro que la del Estadio Francisco I. Madero. Inaugurado en 1963, el inmueble ya formaba parte del paisaje urbano cuando, en 1970, recibió a una franquicia que terminaría por convertirse en una de las principales señas de identidad deportiva de la ciudad: los Saraperos de Saltillo. Desde entonces, varias generaciones han crecido alrededor de ese diamante. Allí aprendieron a amar el beisbol, compartieron tardes familiares y construyeron tradiciones que han pasado de abuelos a nietos.

Con el paso de las décadas, el estadio dejó de ser únicamente una instalación deportiva. Se convirtió en un punto de reunión. Un lugar donde miles de personas podían encontrarse sin importar su edad, ocupación o colonia de origen. Esa relación alcanzó uno de sus momentos más intensos entre 2009 y 2010, cuando Saraperos consiguió el primer campeonato de su historia y posteriormente el bicampeonato de la Liga Mexicana de Beisbol. Las celebraciones rebasaron los límites del estadio y se extendieron por toda la ciudad. Durante aquellos días, Saltillo parecía compartir una misma conversación y un mismo motivo para festejar. La importancia del parque de pelota sigue vigente. En 2026 comenzó una nueva etapa gracias a una inversión cercana a los 60 millones de pesos destinada a modernizar sus instalaciones. El proyecto incluyó la colocación de 8 mil 720 metros cuadrados de pasto sintético, 3 mil 500 metros cuadrados de arcilla, 3 mil 600 butacas nuevas y la rehabilitación de otras 3 mil, además de mejoras tecnológicas y de infraestructura que buscan mantener vigente uno de los recintos deportivos más emblemáticos del norte del país. Sin embargo, más allá de las cifras, la remodelación representa la voluntad de preservar un espacio que forma parte de la memoria colectiva de la ciudad.

JULIO, EL MES EN QUE SALTILLO CORRE JUNTO Pero si el beisbol ha sido durante décadas el principal punto de encuentro deportivo de Saltillo, la 21K Coahuila ha demostrado que una ciudad también puede reunirse sin necesidad de un estadio. Desde 1995, esta carrera forma parte de los festejos por el aniversario de la capital coahuilense y ha evolucionado hasta convertirse en una de las pruebas atléticas más reconocidas del país. Lo extraordinario no ocurre únicamente entre quienes corren los 21 kilómetros. También sucede entre quienes salen a las calles para apoyar. Cada edición moviliza a miles de espectadores que convierten banquetas, camellones y cruces de avenidas en improvisadas zonas de animación. La edición de 2026 volvió a demostrarlo. Familias enteras se apostaron a lo largo del recorrido para ofrecer agua, fruta y palabras de aliento. Empresas instalaron módulos de hidratación y voluntarios participaron en la logística de una jornada que va mucho más allá del cronómetro. Entre los miles de corredores hubo historias de superación personal, promesas cumplidas e incluso una propuesta de matrimonio que terminó convirtiéndose en una de las imágenes más recordadas del evento. La 21K ha conseguido algo poco común: hacer que la ciudad entera participe, incluso cuando no lleva un número pegado en el pecho.

NUEVAS AFICIONES, NUEVAS TRADICIONES Mientras el atletismo consolidaba una tradición propia, otras disciplinas comenzaron a ganar terreno en la ciudad. El crecimiento de Dinos permitió que el futbol americano encontrara una afición cada vez más numerosa. Los partidos dejaron de ser únicamente una competencia deportiva para convertirse en experiencias familiares que reunían música, actividades recreativas y convivencia. El Estadio Olímpico comenzó a escribir una nueva historia dentro del mapa deportivo local. Lo que antes era un recinto utilizado para distintas disciplinas se transformó en un espacio donde miles de personas encontraron una nueva manera de convivir y de sentirse parte de una comunidad.

CUANDO EL FUTBOL VOLVIÓ A ILUSIONAR Ese mismo escenario sería testigo de otro momento significativo cuando Saltillo Soccer consiguió devolver la ilusión al futbol local. Después de años marcados por proyectos efímeros y cambios constantes, el club logró el ascenso a Liga Premier y posteriormente conquistó el campeonato de la Liga TDP. La final ante La Tribu FC reunió a miles de aficionados que llenaron las gradas del Olímpico y acompañaron al equipo en una de las noches más importantes para el futbol saltillense de los últimos años. El triunfo por 5-3 terminó por sellar una temporada histórica y reafirmó que la ciudad seguía teniendo espacio para nuevas pasiones deportivas. Más allá de los trofeos, el éxito de Saltillo Soccer representó algo que los aficionados llevaban tiempo esperando: volver a identificarse con un proyecto futbolístico propio.

CUANDO SALTILLO CELEBRÓ DESDE PARÍS No todas las victorias suceden en casa. En el verano de 2024, Saltillo encontró una razón para reunirse frente a televisores y dispositivos móviles cuando la arquera Ángela Ruiz, nacida en la ciudad, formó parte del equipo mexicano que conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París. Junto a Alejandra Valencia y la también coahuilense Ana Paula Vázquez, la saltillense derrotó a Países Bajos por marcador de 6-2 para asegurar la primera medalla mexicana de aquella justa olímpica y la cuarta en la historia nacional dentro del tiro con arco, además en el día de su cumpleaños. La competencia se desarrolló a miles de kilómetros de distancia, pero el orgullo se sintió en cada rincón de Saltillo. Escuelas, clubes deportivos y familias siguieron cada flecha lanzada por la joven atleta. Durante unos minutos, una ciudad entera apuntó hacia el mismo objetivo.

UNA CIUDAD CONVERTIDA EN ESTADIO Algo similar ocurrió en 2026 con la celebración de la Copa Mundial de Futbol. Aunque Saltillo no fue sede de partidos, el Fut Fest convirtió plazas y espacios públicos en puntos de encuentro para miles de personas. Las cifras reflejan la magnitud del fenómeno: más de 215 mil asistentes participaron en las actividades organizadas durante el torneo y se generó una derrama económica estimada en 15 millones de pesos para el sector restaurantero local. Niños jugando futbol, familias reunidas frente a pantallas gigantes, conciertos y actividades recreativas transformaron espacios cotidianos en escenarios de convivencia. Durante varias semanas, el deporte abandonó los estadios y tomó la ciudad.